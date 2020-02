Liga, Real Sociedad tombe: Leganes gagne à la 95e minute

SONDAGE

Après trois victoires consécutives entre la Liga et la Copa del Rey, la Real Sociedad s’arrête et tombe sur le terrain de Leganes. Les invités ont pris les devants à la 20e minute avec Isak, mais au début de la seconde mi-temps, ils ont subi le but d’égalisation arrêté par Omeruo. Lorsque le match semblait sur la bonne voie, le Leganes 2-1 signé par Oscar arrive en pleine récupération. Les Basques restent donc septièmes avec 34 points, trois de moins que Valence quatrième, tandis que Leganes se rapproche de la zone de sécurité tout en restant troisième avec 18 points.

Le programme complet du 22e tour de Liga

Grenade-Espanyol 2-1

Real Madrid-Atletico Madrid 1-0

Majorque-Real Valladolid 0-1

Valence-Celta Vigo 1-0

Dimanche 2 février

Leganes-Real Sociedad 2-1

Eibar-Real Betis (demain, 14h00)

Athletic Club-Getafe (demain, 16 h)

Séville-Alvaes (demain, 18:30)

Villarreal-Osasuna (demain, 18:30)

Barcelone-Levante (demain, 21 h)

Après la défaite à San Paolo, la Juventus veut recommencer à gagner immédiatement et pour ce faire, Sarri renonce au lourd trident en envoyant Douglas Costa sur le terrain avec Higuain et Cristiano Ronaldo. En revanche, pleine urgence pour Iachini qui doit se passer de Castrovilli et des disqualifiés …