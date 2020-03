Liga, Tebas: «Contacts continus avec l’Italie. Nous travaillons aussi pour une solution économique … »| Estero

Le président de La Liga, Javier Tebas, A parlé aux microphones de Cadena Cope des énormes dégâts économiques que la non-fermeture de la Liga pourrait entraîner d’ici à la fin de l’année.

SEMAINE IMPORTANTE – “Au cours du week-end, j’ai travaillé par le biais de conversations téléphoniques et de vidéoconférences avec les institutions européennes et les présidents de clubs espagnols parce que nous devons nous coordonner. Une semaine très importante est sur le point de commencer, au cours de laquelle nous prendrons des décisions importantes pour l’Europe.”

DOMMAGES ÉCONOMIQUES ET ITALIE … – “J’ai eu des contacts avec l’Italie, l’Allemagne et d’autres présidents de ligue. Nous travaillons pour trouver une solution car le coronavirus est un problème de santé et pour la santé il y a des médecins, nous sommes ici pour trouver une solution au problème économique.” que près d’une centaine de contrats audiovisuels que nous avons dans le monde sont sur le point de naître “.