Liga, Valence s’effondre: Florenzi expulsé, Getafe laisse tomber le set et est 3e seul

Getafe en feu, Valencia pas plus. Défi de haut rang dans l’après-midi de Liga et pour tirer le meilleur parti est le partenariat de Bordalas, qui conquiert son quatrième succès d’affilée et passe seul à la troisième place du classement. Un après-midi à oublier pour Florenzi, expulsé en 78 ‘pour une dure intervention sur Cucurella. Celades et sa chute après deux victoires consécutives et restent à la cinquième place du classement. L’accolade de Molina et le but final de Mata ont décidé du match, le tout en seconde période. Et Getafe rêve maintenant vraiment de la Ligue des champions. Valence non représentable aujourd’hui. Et raté les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec l’Atalanta.

Le programme complet du 23e tour de Liga:

vendredi

Alaves-Eibar 2-1

sabbat

13:00 Levante – Leganes 2-0

16:00 Getafe – Valence 3-0

18h30 Valladolid – Villarreal

21:00 Atl. Madrid – Grenade

dimanche

12:00 Espanyol – Majorque

14:00 Real Sociedad – Ath. Bilbao

16h00 Osasuna – Real Madrid

18:30 Celta Vigo – Séville

21:00 Betis – Barcelone

1er étage

L’Atalanta grimpe seule à la quatrième place en battant 2-1 une Fiorentina trop défensive pour marquer des points contre une telle Déesse. Gasperini devine les changements et entre les sifflets de la foule locale, vous pouvez profiter de trois points qui le lancent dans la course des champions.

Possède une déesse et un peu plus …