Les trois derniers matchs de la 20e journée de la Ligue 1. Dans le premier match, prévu à 15, les victoires 2-0 Nantes contre le Saint Etienne avec les filets de Abeid et Blas, et vole ainsi à la quatrième place du classement. A 17 ans, c’est au tour de Dijon-Lille, avec la victoire des hôtes 1-0 grâce à Tavares et les rouges à Mendyl et Soumaré, tandis qu’à 21 heures le programme prévoit le report entre Paris Saint Germain et Monaco.