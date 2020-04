Ligue 1, accord de réduction de salaire: les détails

l’état d’urgence coronavirus continue à se soucier de garder de nombreuses activités commerciales et non commerciales, y compris la football. en Ligue 1entre-temps, la solution a été trouvée concernant le problème de la réduire les salaires des footballeurs. Un accord est donc intervenu entre club et joueurs de la ligue française pour une baisse temporaire des salaires. Tout cela servira à limiter les effets de crise en raison de la pandémie qui affecte le monde entier.

Les détails

Récemment, la réunion avec le Ministre de l’économie pour établir les détails a conduit les joueurs à en signer un recommandation joint. Avec lui, les joueurs acceptent d’accepter une baisse temporaire de salaire pour le mois d’avril. La baisse sera de 20% pour ceux qui gagnent de 10 000 et 20 000 euro. 30% pour ceux qui gagnent parmi 20 000 et moi 50 000. 40% pour ceux qui prennent entre 50 000 et 100 000 euro et enfin le 50% pour ceux qui gagnent plus de 100 000 euros mensuels.

En vertu du droit du travail, cependant, personne n’est obligé d’adhérer, mais le chef du syndicat des joueurs a indiqué que la grande majorité d’entre eux ne serait pas contre cet accord.

la Serie A il est toujours à la recherche d’un accord mais, très probablement, le modèle français sera suivi.