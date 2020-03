Marseille a fait match nul 2-2 avec Amiens à l’avance qui ouvre la 28e journée de championnat dans la Ligue 1 Français.

Vos hôtes formés par Villas-Boas prendre les devants avec sanson et Payet, les invités reviennent en finale avec Guirassy sur penalty et Ghoddos, dans le but du 96e. L’OM est deuxième à -12 des champions du PSG et avec 33 points d’avance sur Amiens, avant-dernier du classement.

en attendant Strasbourg-PSG a été reporté pour l’alerte coronavirus, prévue le samedi à 17h30.