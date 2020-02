Ligue 1, Metz continue de s’imposer et coupe un trio à Saint-Etienne

SONDAGE

La troisième victoire consécutive conquise par Metz qui a battu Saint-Etienne 3-1. Les hôtes ont pris les devants à la 44e minute avec Nguette et en seconde période, ils ont complété le travail avec les buts de Diallo et le deuxième but de Nguette, qui a marqué deux fois. Dans la finale St, Etienne a retrouvé le but du drapeau Hamouma qui n’a cependant pas évité la défaite. Avec ce succès, Metz monte à 26 points tandis que Saint-Etienne reste à 28 points.

Le programme complet du 22e tour de Ligue 1

vendredi

Rennes-Nantes 3-2

sabbat

PSG-Montpellier 5-0

Amiens-Toulouse 0-0

Angers-Reims 1-4

Dijon-Brest 3-0

Nîmes-Monaco 3-1

Strasbourg-Lille 1-2

dimanche

Nice-Olympique Lyon 2-1

Metz-Saint Etienne 3-1

21h00 Bordeaux-Olympique Marseille

