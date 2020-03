Après le report du match d’hier entre Strasbourg et le PSG, le programme se poursuit aujourd’hui 28ème journée de Ligue 1. Cela commence à 15 avec le défi entre Saint-Etienne et Bordeaux: Un but par camp, avec Maja et Bouanga, et un point qui déplace le classement.

Dans la course de 17, le Rennes brouille le Montpellier, 5-0 avec des buts de Maouassa, deux buts de Hunou, puis Tait et Del Castillo.

Clôt le tour Lille-Lyon à 21: des enjeux importants pour l’Europe.