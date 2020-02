Ligue 1: seulement 1-1 pour Lyon, rival de la Juventus. Marseille s’impose 1-2 et revient à -10 du PSG | Estero

Après les matchs de vendredi et d’hier, il s’est terminé aujourd’hui avec quatre matchs le 25e jour de Ligue 1: ouvert à 15 la Lyon par Rudi Garcia, opposant à la Juventus en Ligue des champions, huitièmes de finaleet qui retrouve quatre matchs sans victoires et glisse à la dixième place du classement, sans regagner de terrain sur la zone Europe, match nul 1-1 à domicile contre Strasbourg, qui est venu de deux victoires consécutives et est en avance de trois points: décider des buts de Traoré et Zohi. À 17h la Saint Etienne trouver le quatrième KO d’affilée et sombre à la 17e place, à seulement deux points de la zone chaude, perdant 3-2 Brest: marque Lasne, Charbonier, Cardona, Bouanga et Diony. En même temps pour la surprise Rennes, désireux de défendre la Ligue des champions mais battu contre un Reims relativement calme: la rigueur de Touré décide. A21, enfin, le Marseille inanella le quatorzième jour consécutif sans défaite et couper un 2-1 à Lille et revenant à -10 du PSG ..