Ajaccio perd son terrain à domicile contre Toulouse en éliminatoires de promotion de Ligue 1

Le club de Ligue 2, Ajaccio, a battu Le Havre aux tirs au but dimanche pour obtenir une place dans le match de promotion de Ligue 1.

Ajaccio a échappé au licenciement des playoffs pour une promotion en Ligue 1 mais sera privé d’avantage à domicile pour le match aller de la finale.

L’équipe de Ligue 2 d’Olivier Pantaloni a opposé dimanche le meilleur Toulouse en battant Le Havre aux tirs au but dimanche, dans un affrontement de mauvaise humeur dans lequel les deux équipes avaient expulsé deux joueurs.

Par la suite, Le Havre a déposé une plainte auprès de la Ligue française (LFP) réclamant qu’ils devraient se voir attribuer le match après que Pantaloni, qui avait également été licencié, soit réapparu au bord du terrain avant la fusillade.

Un communiqué de la LFP mardi indique: “La commission des compétitions de la LFP a rejeté la demande du Havre faite après le match AC Ajaccio-HAC, qui visait à faire attribuer au HAC le match qu’elle avait perdu aux tirs au but contre l’AC Ajaccio. [Le Havre].

“La présence à côté du terrain avant les tirs au but d’ACA [Ajaccio] L’entraîneur Olivier Pantaloni, même s’il avait été expulsé par l’arbitre, ne constitue pas une raison pour invalider le résultat du match.

“Les articles 540 à 546 du règlement de compétition de la LFP stipulent clairement que la déchéance d’un match n’est effective que si un joueur suspendu apparaît dans le match. ”

Mais ce n’était pas la fin de l’affaire pour Ajaccio, car les événements hors du terrain ont entraîné des sanctions sévères.

Le match était initialement prévu vendredi mais a été reporté après que le bus de l’équipe du Havre a été attaqué par des supporters d’Ajaccio.

Il y a également eu des invasions de terrain et des chants racistes lors du match reprogrammé et la déclaration de la LFP a poursuivi: “Compte tenu de la gravité de ces faits, la commission disciplinaire a décidé de placer l’affaire sous enquête et d’imposer une fermeture provisoire du stade François-Coty. .

“Le match entre l’AC Ajaccio et le Toulouse FC se déroulera mercredi à huis clos dans un stade à déterminer dans les prochaines heures par la LFP. ”

Pantaloni et le défenseur Faiz Selemani ont également été suspendus par la commission disciplinaire et rejoindront Mathieu Coutadeur et Joris Sainati en manquant le match aller face à Toulouse.

Coutadeur a déclenché la conclusion dramatique du match du Havre quand il a fait arbitrer l’arbitre Frank Schneider dans la surface de réparation en prolongation, et a été puni d’un carton rouge et de l’attribution d’un coup franc.

Jean-Philippe Mateta a marqué pour mettre Le Havre 2-1 et a été immédiatement confronté à Joris Sainati, déclenchant une bagarre de masse.

Denys Bain de Sainati, Mateta et Le Havre a été expulsé, tandis que le rôle de Selemani dans les fracas a été puni après que la LFP a visionné les séquences vidéo.

Mady Camara a marqué l’égalisation d’Ajaccio à la sixième minute du temps d’arrêt à la fin des prolongations, et l’arrêt de Jean-Louis Leca de Zinedine Ferhat s’est avéré décisif lors des tirs de barrage.

La LFP a par la suite confirmé que le match se jouerait à Montpellier.

Un communiqué de l’instance dirigeante indique: “Le premier match de la finale de Ligue 1 aura lieu au Stade de la Mosson.

“Suite à la décision de la commission de discipline de la LFP du mardi 22 mai, le match entre l’AC Ajaccio – Toulouse FC aura lieu mercredi 23 mai à 20h45 à huis clos au stade de la Mosson à Montpellier. ”