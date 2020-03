Ajaccio reste en Ligue 2 après un appel réussi

Ajaccio restera en Ligue 2 après avoir fait appel avec succès de la décision de les reléguer pour des raisons financières.

Le club a été rétrogradé le mois dernier par la DNCG, l’organe directeur financier du football français, avec son rival corse Bastia, qui venait d’être relégué de la Ligue 1.

Les deux clubs avaient le droit de faire appel, Ajaccio étant confiant de réussir après que leurs comptes aient été simplement jugés “incomplets” avant un vote pour approuver le financement des autorités locales.

Le président du club, Leon Luciani, avait déclaré à l’époque que “nous avons toutes les chances de rester en Ligue 2”, et cela a été prouvé lors de l’audience d’appel de mardi.

Une déclaration sur le site officiel du club disait: “Après deux semaines d’inquiétude, le [DNCG] a annoncé que le club resterait en Ligue 2 après avoir comparu mardi matin devant la commission d’appel de la Fédération française de football. “

L’audience de Bastia a lieu mercredi.

Ils ont déclaré après la décision initiale de la DNCG que “la période d’appel permet au club de vendre des joueurs afin d’équilibrer leurs comptes”, et ils espèrent que les ventes récentes du défenseur Alexander Djiku et du milieu de terrain Lassana Coulibaly à Caen et Angers respectivement se révéleront suffisantes.