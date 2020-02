Amiens SC 0-1 FC Metz

Il Metz a ajouté trois points à son casier après avoir remporté une victoire contre Amiens, qui a gagné 0-1 ce samedi en De la Licorne. Il Amiens SC face à la réunion avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après un match nul 0-0 dans le dernier duel tenu contre le Racing Strasbourg. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Metz il a été battu 0-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Olympique Lyon. Avec ce bon résultat, le set Metzino est quinzième, tandis que le Amiens Il est dix-neuvième à la fin du duel.

29/02/2020

Agir à 22h06

CET

SPORT.es

Le jeu a commencé pour le FC Metz, qui a inauguré la lumière grâce au succès de l’objectif de Farid Boulaya à la 26e minute, terminant la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé avec un score de 0-1.

Dans le chapitre des changements, dans le Amiens a été soulagé de Saman Ghoddos, Bongani Zungu e Isaac Mbenza remplacer Juan Otero, Alexis Blin et Fousseni Diabatetandis que le technicien de Metz, Vincent Hognon, a ordonné l’entrée de Opa Nguette et Victorien Angban fournir Thierry Ambrose et Farid Boulaya.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs avec un carton jaune, deux pour les locaux et un pour les visiteurs. Dans la partie des locaux, la carte était Alexis Blin et Bongani Zungu et par les visiteurs de John boye.

Avec cette victoire, le FC Metz monte à 31 points et se place en quinzième position du classement. De son côté, le Amiens SC Il reste avec les 22 points avec lesquels il est arrivé à ce jour de la compétition.

Le lendemain, l’équipe jouera à domicile contre le Olympique de Marseilletandis que le FC Metz fera face à la maison le Olympique de Nîmes.

Fiche techniqueAmiens SC:Alexandre Oukidja, Fabien Centtonze, John Boye, Dylan Bronn, Thomas Delaine, Vincent Pajot, Habib Maiga, Kevin N’Doram, Thierry Ambrose, Farid Boulaya et Ibrahima NianeFC Metz:Régis Gurtner, Christophe Jallet, Nicholas Opoku, Aurelien Chedjou, Haitam Aleesami, Juan Otero, Gael Kakuta, Thomas Monconduit, Alexis Blin, Fousseni Diabate et Moussa KonateStade:De la LicorneButs:Farid Boulaya (0-1, min. 26)