Amiens SC FC Metz

Samedi prochain à De la Licorne à 20h00, le Amiens et le Metz lors de la vingt-septième journée de Ligue 1.

28/02/2020

À 20:06

CET

SPORT.es

Il Amiens SC affronte la rencontre du vingt-septième jour avec le désir d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul contre le dernier match joué Racing Strasbourg. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des 26 matchs disputés à ce jour, avec 29 buts en faveur et 47 contre.

De son côté, le FC Metz n’a pas pu gagner à Olympique Lyon lors de sa dernière rencontre (0-2), il espère donc mettre fin à sa séquence et canaliser sa carrière en championnat.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Amiens SC Il a un bilan de trois victoires, cinq défaites et cinq nuls en 13 matchs disputés dans son domaine, il devra donc défendre très bien son but s’il ne veut pas perdre plus de points dans le tournoi. Aux sorties, le FC Metz Il a gagné deux fois et a été battu cinq fois lors de ses 13 matchs disputés, des chiffres qui montrent des manques dans l’équipe lors de ses matchs à l’extérieur.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements à la maison de Amiens SC et les résultats sont deux victoires, une défaite et trois nuls pour l’équipe à domicile. De même, les locaux ont un total de quatre rencontres invaincues contre ce rival en Ligue 1. Le dernier match sur lequel ils ont joué Amiens et le Metz Dans cette compétition, elle a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminée avec un résultat de 1-2 pour les locaux.

En analysant sa position dans le tableau de classement de la Ligue 1, on constate que le FC Metz Il devance l’équipe à domicile avec un avantage de six points. Il Amiens SC Il arrive au match avec 22 points dans son casier et occupant la dix-neuvième place avant le match. En revanche, l’équipe visiteuse est seizième avec 28 points.