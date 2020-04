Ander Herrera fait l’éloge de la figure de Neymar au PSG

Le joueur espagnol dans les rangs du PSG, Ander Herrera, est sorti pour défendre son coéquipier, Neymar Jr et son implication dans l’équipe devant les Champions, malgré ce qui se dit de l’extérieur, dans une interview qu’il a accordée à Canal + France.

14/04/2020

Agir à 19:13

CEST

Sport.es

Herrera a expliqué ce qui s’est passé pendant les trois semaines qui ont séparé les deux tours de la seizième de finale. En particulier, les initiatives de Neymar pour créer une union dans le groupe: “Nous nous sommes tous rencontrés chez Neymar, il était très concentré. Il voulait unir tout le groupe.”

“Quand je vois des journalistes dire qu’ils ne font rien pour le PSG … J’ai vu ce qu’il a fait, il a donné beaucoup pour le club à l’époque “, a expliqué le joueur espagnol.

Ils ont battu Dortmund

L’ancien athlétisme, Saragosse et Manchester, Il a été interrogé sur le match de quart de finale prévu, qui se jouera probablement en août et comme l’équipe s’est remise contre Dortmund, dirigée par Neymar: “Oui, c’est beau, Je me souviens du match aller à Dortmund, ils l’ont célébré comme la victoire en finale de la Ligue des champions “, Dit Herrera. “Apparemment, il est très important que tout le monde gagne contre nous”, a-t-il déclaré avec ironie.

Revenant à la communion de Neymar avec le groupe, a-t-il assuré “il est toujours très intéressant d’entendre les joueurs sur ce qui se passe au sein du groupe”dit-il. “Certes, cela ne changera pas de façon permanente l’image que certaines personnes ont de Neymar, mais cela ne peut que l’améliorer”, a conclu Herrera.