“Après la crise de Mbappé, il en coûtera 40 millions”

Les experts économiques disent qu’il faudra des années pour se remettre de la crise des coronavirus. Également des personnalités liées au monde du football en tant que partenaire fondateur de Mediapro Jaume Roures, qui note que “les 100 millions de signatures” sont terminées, du moins pour un temps. Dans le même esprit, le député français est d’avis Daniel Cohn-Bendit. “Cette crise va nettoyer l’irrationalité des sports professionnels. C’est comme s’il y avait eu une attaque nucléaire”, dit-il. “Demain, après la crise des coronavirus, Mbappé vaudra 35 ou 40 millions au lieu de 200”.

18/04/2020

Le à 18:08

CEST

SPORT.es

“Et qui pourra l’acheter? & Rdquor;”, poursuit le politicien dans une rubrique du “Ouest France”, qui prédit: “Il y aura de facto une régulation. Il faudrait aller encore plus loin avec un plafond salarial. C’est une réorganisation qui passe non seulement pour les salaires des joueurs, mais aussi pour le droit à l’image et à la publicité. Nous devons briser le système des managers, de ceux qui font des affaires exorbitantes dans le football. Je ne pense pas que les footballeurs fassent pire parce qu’ils sont moins payés. À l’avenir, dans les contrats de télévision de football, il faudra déterminer qu’un pourcentage va au sport olympique et un autre au sport amateur, par exemple & rdquor ;.

C’est un secret de polichinelle qu’un marché d’été avec peu de mouvements nous attend. L’arrêt des compétitions a contraint les clubs à prendre des décisions drastiques telles que des baisses de salaire pour éviter la faillite technique de l’industrie et un moment vient où il sera temps de boucler la ceinture.