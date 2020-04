Arsenal Chelsea Everton se bat pour le Gabriel de Lille – sources

Gab Marcotti salue la transparence et l’équité d’Arsenal avec les décisions de réduction des salaires des clubs.

Chelsea et Arsenal se battent pour signer le prometteur défenseur central lillois Gabriel, tandis qu’Everton s’efforce de parvenir à un accord, ont indiqué des sources à ESPN.

Le joueur de 22 ans a connu une excellente saison en Ligue 1 avant la suspension de la ligue en raison d’un coronavirus et est très demandé dans toute l’Europe, avec un intérêt particulier venant de la Premier League.

Chelsea a été le premier à entamer des pourparlers avec l’agent du joueur et directeur sportif de Lille, Luis Campos, qui a des liens étroits avec son homologue de Stamford Bridge, Marina Granovskaia.

Chelsea était optimiste quant à la possibilité de conclure l’accord, comme l’a annoncé ESPN la semaine dernière, mais Everton mène désormais la course. Comme le patron de Chelsea Frank Lampard, Carlo Ancelotti a également été très impressionné par le défenseur du pied gauche, qui est agressif et très bon sur le ballon aussi.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’Everton avait fait une offre de 30 millions de livres sterling pour le Brésilien – le minimum que Lille est prêt à accepter. Cependant, la partie française espère que Chelsea entrera officiellement dans la course avec une contre-offre.

Arsenal envisage également de faire une offre, bien que les Gunners souhaitent également un autre défenseur central de Ligue 1 à Axel Disasi. Le défenseur de Reims, âgé de 22 ans, a été excellent cette saison et pourrait être disponible pour environ 20 millions de livres sterling.