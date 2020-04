Arsenal peut oublier la Ligue des champions, les négociations télévisées du président du PSG et l’énigme du Chelsea Kepa

Bienvenue dans Insider Notebook d’ESPN, qui présente les contributions de nos journalistes à travers le continent. Dans cette édition, les fans d’Arsenal enthousiastes à l’idée de faire passer le football de la Ligue des champions par la porte arrière sont confrontés à une réalité, le président du PSG négocie avec lui-même, Chelsea a une énigme Kepa et une bataille d’esports se prépare …

Aller à: le président du PSG négocie avec lui-même | Kepa conundrum | Lockdown à Malaga | Le boeuf eSports d’Espagne et d’Italie

Arsenal en Ligue des champions? Oublie

Nous avons entendu de nombreuses idées étranges et merveilleuses sur la façon de résoudre les problèmes si la crise des coronavirus signifie que les saisons nationales à travers l’Europe ne peuvent pas être terminées. Mais désolé, fans d’Arsenal, ne vous excitez pas. À moins que vous ne finissiez dans le top quatre, vous ne jouerez pas en Ligue des champions la saison prochaine, quand cela se produira.

L’un des chuchotements de la vidéoconférence de l’UEFA de mardi, tenue avec les 55 associations nationales, était que les places européennes pouvaient être décidées uniquement sur le coefficient des clubs de l’UEFA, un système qui classe les clubs en fonction de leurs seules performances européennes sur une période de cinq ans.

Dans un tel scénario, les places de la Ligue des champions d’Angleterre vont à Liverpool, Manchester United … et à la neuvième place d’Arsenal. Tottenham Hotspur, qui est huitième de la ligue, prendrait la place de Manchester City, en raison de l’interdiction de la ville pour violation du fair-play financier (en attendant un appel devant le Tribunal arbitral du sport, bien sûr).

Leicester City et Chelsea, qui occupent respectivement les troisième et quatrième rangs de la Premier League, seraient jetés en Ligue Europa avec Wolverhampton Wanderers, tandis que Sheffield United se verrait refuser sa toute première campagne européenne dans une tournure cruelle après une belle saison de retour en le grand moment.

Arsenal ne sera pas en mesure de trouver une voie détournée vers la Ligue des champions la saison prochaine.

Mais ce malheur n’est rien comparé à la Belgique, où le Club de Bruges a 15 points d’avance au sommet et doit être sacré champion; ils ne sont classés que quatrièmes selon le coefficient de l’UEFA et ne mériteraient donc qu’une place dans le troisième tour de qualification de la Ligue Europa.

En Espagne, l’Atletico Madrid, sixième, prendrait la place de la Real Sociedad; L’Atalanta et l’Inter perdraient contre l’AS Roma et Napoli en Italie; Lyon et l’AS Monaco prendraient place au large de Marseille et du Stade rennais, qui n’ont jamais joué en Ligue des champions, en France.

En Allemagne, RB Leipzig et Borussia Mönchengladbach seraient remplacés par Bayer Leverkusen et Schalke. L’AZ Alkmaar, qui n’est que deuxième devant l’Ajax dans l’Eredivisie néerlandaise, perdrait sa place face au PSV Eindhoven.

Mais attendez! Tout cela ne va tout simplement pas se produire. C’est une tarte dans le ciel. C’était la suggestion d’un représentant de la ligue, et même si cela pourrait gagner du terrain par endroits, des sources ont déclaré à ESPN que l’UEFA est catégorique. La performance sportive devrait régir les joueurs européens. C’est aux ligues de proposer une formule et l’UEFA proposera des directives. Cela pourrait être officialisé lors de la réunion du comité exécutif jeudi.

Tout cela explique pourquoi l’UEFA est si contre l’idée de saisons nulles et non avenues, préférant plutôt que les ligues soient jouées à une conclusion ou à des places attribuées au mérite.

Ces histoires font la une des journaux, mais résistent rarement à l’examen. Ce n’est pas que l’idée n’a pas été lancée et ne pourrait pas être utilisée dans des cas très spécifiques. Mais pour une association en règle générale? Aucune chance. – Dale Johnson

– Diffusez de nouveaux épisodes de ESPN FC du lundi au vendredi sur ESPN +

– Diffusez chaque épisode de 30 pour 30: histoires de football sur ESPN +

Le président du PSG négocie avec … lui-même?

Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi négocie au nom des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 avec les titulaires de droits TV, afin que les derniers versements de la saison 2019-2020 puissent être payés. Les titulaires de droits en France sont Canal + et BeIn Sport, dont le supremo est … oui, vous l’avez deviné: Nasser Al-Khelaifi.

Le patron de Paris est donc essentiellement en pourparlers avec lui-même. La devise dit que si vous voulez que quelque chose soit fait, faites-le vous-même, mais cela le pousse. Al-Khelaifi a été proposé par les autres présidents de Ligue 1, et Canal + a également estimé que c’était une bonne idée qu’il fasse partie des négociations.

Le 5 avril, BeIn, comme Canal +, a refusé de transférer l’argent à la ligue pour les derniers versements des droits de Ligue 1 et Ligue 2, pour un montant total de 155 millions d’euros. Ils ont un autre paiement dû le 5 juin. Les négociations se poursuivent et Al-Khelaifi demande que le football français soit moins égoïste. Il court avec le lièvre et chasse avec les chiens. – Julien Laurens

Chelsea dans l’énigme de Kepa

Chelsea a du mal à susciter l’intérêt pour le gardien de but Kepa Arrizabalaga, ont déclaré des sources à ESPN. Le manager Frank Lampard est prêt à vendre l’international espagnol après l’avoir laissé tomber pendant six matchs en janvier et février.

Les intermédiaires mesurent l’intérêt de certains des principaux clubs européens, mais il semble qu’il y ait très peu d’appétit pour retirer le joueur de 25 ans de Chelsea. Kepa est arrivé d’Athletic Bilbao pour 71,6 millions de livres sterling en 2018 et a un contrat à Stamford Bridge jusqu’en 2025.

Chelsea fait face à un dilemme sur la façon d’aller de l’avant avec sa situation de gardien de but. Le numéro 2 Willy Caballero devrait partir à la fin de la saison, et le club explore la possibilité de signer un autre gardien de but senior pour concurrencer Kepa. – Rob Dawson

Dépenses bloquées dans le stade de Malaga

Le verrouillage strict des coronavirus en Espagne n’a pas été un problème pour la famille Perales, qui a le stade La Rosaleda de Malaga comme arrière-cour.

Andres Perales, 83 ans, vit dans une maison à côté de l’arène de 30 000 places avec le plus jeune de ses sept enfants, Andy. Andres a travaillé pour le club pendant près de 50 ans dans divers rôles – de chauffeur de bus d’équipe, jardinier, concierge et même masseur – et vit sur place depuis 1989.

“C’est ma vie. J’ai passé ma jeunesse ici à La Rosaleda”, a déclaré Andres à La Sexta TV. “C’est vraiment dommage de le voir vide comme ça. Je l’ai vu plein, avec des gens qui vont et viennent … et maintenant comme ça, c’est vraiment triste.”

Malgré sa retraite il y a une décennie, Andres continue de vivre sans loyer dans une maison de trois chambres accessible via la porte 18 du stade, qui porte son nom en reconnaissance de ses années de service.

“Je ne peux pas me plaindre”, a déclaré Andy, qui a 43 ans et est également un employé du club. “Après le déjeuner, je me promène sur le terrain d’entraînement, et si j’en ai envie, je vais au gymnase de la première équipe. Je ne vais pas trop souvent dans le stade, je l’ai assez vu.”

Andy et deux de ses sœurs ont même été impliqués dans la désinfection du stade le mois dernier, portant des équipements de protection pour s’assurer que les bureaux, les vestiaires, les tourniquets et les halls de La Rosaleda étaient exempts de COVID-19.

“C’était comme nettoyer la maison, à plus grande échelle!” at-il déclaré sur le site Web du club. – Alex Kirkland

Le boeuf Esports alors que l’Espagne reste stupéfaite et que l’Italie pleure un acte criminel

Des sources ont déclaré à ESPN que l’Espagne avait été stupéfaite par les commentaires de l’Italie suite à l’annulation de la Coupe FIFA eNations StayAndPlay.

La FIFA a organisé le tournoi virtuel pour aider à diffuser un message positif lors du verrouillage forcé en Europe en raison de la pandémie de coronavirus, avec des participants composés d’un footballeur international et d’une star de l’esport en binôme de chaque pays.

L’Espagne et l’Italie ont été tirées au sort dans le même groupe de la Coupe StayAndPlay, aux côtés du Portugal et de Malte. Cependant, alors que la plupart des équipes ont choisi un joueur international et une star de l’esport professionnel comme leurs deux représentants, l’Espagne a choisi YouTuber “DjMaRiiO” avec le joueur d’esport Jaime “Gravesen” Alvarez.

L’Italie a cité cela comme l’une des raisons des annulations, Alessio Romagnoli, le représentant d’Azzurri, critiquant également cette décision.

Mais les FA espagnoles ont été déconcertées car elles prétendent que la FIFA les a informées qu’elles pouvaient sélectionner un influenceur; DjMaRiiO, le plus grand YouTuber de la FIFA avec six millions d’abonnés, appartient à cette catégorie.

Et vous pensiez que seul le vrai football pouvait apporter un tel drame et une telle agressivité! – Rodrigo Faez