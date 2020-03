AS Saint Etienne 1 – 1 FC Girondins Bordeaux

Le match a eu lieu ce dimanche au Stade Geoffroy Guichard et qui a fait face à la Saint etienne et à Bourgogne Il a terminé avec une égalité à sens unique entre les deux concurrents. Il AS Saint Etienne est arrivé voulant reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Olympique Lyon par un score de 2-0. Côté visiteurs, le FC Girondins Bordeaux récolté un match nul à un devant OGC Nice, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le match, l’équipe à domicile s’est classée en dix-septième position, tandis que Bourgogne Il est resté à la douzième place à la fin du match.

Pendant la première période du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

En seconde période, la chance est venue pour lui FC Girondins Bordeaux, qui a créé le lumineux dans le but de Josh Maja à 65 minutes. Il a égalé l’équipe stéphanoise à la 68e minute, concluant le duel avec un score de 1-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Charles Abi, Arnaud Nordin et Assane Diousse remplacer Lois diony, Jean-Eudes Aholou et Ryad Boudebouz, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Ruben Brown, Hwang Ui-Jo et Francois Kamano, qui est entré par Youssef Ait Bennasser, Samuel Kalu et Yacine Adli.

Pendant les 90 minutes du match, sept cartes au total ont été vues. Il Saint etienne a dû faire face à la sanction de Mahdi Camara, Thimothee Kolodzieczak et Charles Abi avec carton jaune et l’expulsion de Mahdi Camara (2 jaunes) avec un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Laurent Koscielny, Samuel Kalu et Youssouf Sabaly.

Avec cette cravate, le AS Saint Etienne Il était à la dix-septième place du tableau avec 30 points. De son côté, le FC Girondins Bordeaux avec ce point, il est resté en douzième position avec 37 points à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe de Claude Puel fera face à AS Monacotandis que le FC Girondins Bordeaux sera mesurée par rapport à la Stade Rennes.

Fiche techniqueAS Saint Etienne:Benoit Costil, Youssouf Sabaly, Edson Mexer, Laurent Koscielny, Loris Benito, Remi Oudin, Samuel Kalu, Youssef Ait Bennasser, Otavio, Yacine Adli et Josh MajaFC Girondins Bordeaux:Jessy Moulin, Mathieu Debuchy, Wesley Fofana, William Saliba, Thimothee Kolodzieczak, Mahdi Camara, Jean-Eudes Aholou, Yann M’Vila, Lois Diony, Denis Bouanga et Ryad BoudebouzStade:Stade Geoffroy GuichardButs:Josh Maja (0-1, min. 65) et Denis Bouanga (1-1, min. 68)