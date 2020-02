AS Saint Etienne 1 – 1 Stade de Reims

Il Saint etienne et le Reims égalité dans le match joué ce dimanche dans la Stade Geoffroy Guichard. Les deux candidats ont eu une chance différente lors des matchs précédents. Il AS Saint Etienne est venu avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Brest par un score de 3-2 et pour le moment il a eu une série de quatre défaites consécutives. De la part de l’équipe visiteuse, le Stade de Reims est venu de battre 1-0 à domicile à Stade Rennes lors du dernier match organisé. Avec ce résultat, le set stéphanois est quinzième après la fin du match, tandis que le Reims Il est huitième.

23/02/2020

À 17:06

CET

SPORT.es

Dans la première partie, aucune des équipes n’a réussi devant le but, donc les 45 premières minutes se sont conclues avec le même résultat 0-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe à domicile, qui a ouvert le score avec un but de Denis Bouanga à 73 minutes. Il a mis les tables l’ensemble de Reims à travers quelque peu des 11 mètres de Boulaye Dia juste avant le coup de sifflet final, spécifiquement dans les années 90, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 1-1.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Saint etienne entré par le banc Miguel Trauco, Assane Diousse et Gabriel Silva remplacer Ryad Boudebouz, Lois diony et Yohan Cabaye, tandis que les changements Reims étaient Anastasios Donis, Nathanael Mbuku et Tristan Dingome, qui est entré par The Bilal Toure, Moussa Doumbia et Xavier Chavalerin.

L’arbitre a sanctionné deux joueurs avec un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Thimothee Kolodzieczak, du Saint etienne et un pour Marshall Munetsi du Reims.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Stade de Reims Il a terminé huitième du tableau avec 37 points. De son côté, le AS Saint Etienne Ce point atteint, il atteint la quinzième place avec 29 points après le match.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe stéphanois le fera contre le Olympique Lyontandis que le Stade de Reims fera face à la AS Monaco.

Fiche techniqueAS Saint Etienne:Jessy Moulin, Mathieu Debuchy, William Saliba, Yann M’Vila, Thimothee Kolodzieczak, Franck Honorat, Ryad Boudebouz (Miguel Trauco, min.71), Yohan Cabaye (Gabriel Silva, min.85), Mahdi Camara, Denis Bouanga et Lois Diony (Assane Diousse, min. 79)Stade de Reims:Predrag Rajkovic, Thomas Foket, Axel Disasi, Yunis Abdelhamid, Hassane Kamara, Xavier Chavalerin (Tristan Dingome, min.78), Marshall Munetsi, Moreto Cassama, Boulaye Dia, Moussa Doumbia (Nathanael Mbuku, min.73) et The Bilal Toure ( Anastasios Donis, min 64)Stade:Stade Geoffroy GuichardButs:Denis Bouanga (1-0, min. 73) et Boulaye Dia (1-1, min. 90)