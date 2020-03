AS Saint Etienne FC Girondins Bordeaux

Dimanche prochain à 15h00 aura lieu au Stade Geoffroy Guichard le duel entre lui Saint etienne et le Bourgogne le vingt-huitième jour de Ligue 1.

Il AS Saint Etienne visages voulant récupérer des points dans le match correspondant à la vingt-huitième journée après avoir subi une défaite contre le Olympique Lyon dans le match précédent pour un résultat 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 27 matchs disputés à ce jour avec un total de 28 buts en faveur et 44 contre.

Côté visiteurs, le FC Girondins Bordeaux récolté un match nul à un devant OGC Nice, ajoutant un point lors du dernier match disputé de la compétition, il vient donc à la rencontre avec les prétentions de garder cette fois-ci les trois points. Sur les 27 matchs qu’il a disputés cette saison en Ligue 1, le FC Girondins Bordeaux Il a gagné dans neuf d’entre eux et a reçu 33 buts contre et a marqué 39 en faveur.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, AS Saint Etienne Il a des chiffres de quatre victoires, quatre défaites et cinq nuls en 13 matchs joués dans son domaine, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs des opportunités d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le FC Girondins Bordeaux Il a un équilibre de cinq victoires, cinq défaites et quatre matchs nuls en 14 matchs joués, c’est donc un rival utilisé pour marquer des points à domicile, de sorte que le AS Saint Etienne Vous devez être vigilant si vous ne souhaitez pas laisser de points à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Geoffroy Guichard, entraînant quatre pertes et 11 tirages en faveur de AS Saint Etienne. La dernière fois qu’ils ont joué Saint etienne et le Bourgogne En compétition c’était en octobre 2019 et le match s’est terminé par un 0-1 en faveur de Saint etienne.

Concernant la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de Ligue 1, on constate que les deux équipes sont séparées de sept points en faveur de FC Girondins Bordeaux. Les locaux, avant ce match, sont placés à la seizième place avec 29 points au classement. De leur côté, les visiteurs sont placés en treizième position avec 36 points.