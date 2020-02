AS Saint Etienne Stade de Reims

Un jour de plus, le vingt-sixième de Ligue 1 se battra pour un résultat positif sur Saint etienne et le Reims à 15h00 le dimanche à Stade Geoffroy Guichard.

22/02/2020

À 15:06

CET

SPORT.es

Il AS Saint Etienne fait face au désir de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant à la vingt-sixième journée après avoir subi une défaite contre le Brest dans le match précédent pour un résultat de 3-2. Depuis le début de la saison, les locaux ont gagné dans huit des 25 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 27 buts en faveur et 41 contre.

De son côté, le Stade de Reims il a remporté la victoire contre Stade Rennes lors de leur dernier match de la compétition (1-0), avec un peu de The Bilal Toure, il a donc l’intention de conserver sa séquence de victoires au stade de AS Saint Etienne. Avant ce match, le Stade de Reims Il avait gagné dans neuf des 25 matchs disputés en Ligue 1 cette saison et a un bilan de 23 buts marqués contre 19 buts reçus.

En tant que local, le AS Saint Etienne Il a remporté quatre fois, a été battu quatre fois et a tiré quatre fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, ce qui indique que le Stade de Reims Vous pouvez avoir la chance d’obtenir un score positif dans ce match. À la maison, Stade de Reims Il a gagné cinq fois et a perdu cinq fois dans ses 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent. C’est donc une équipe qui obtient généralement des points à domicile, ce à quoi le AS Saint Etienne Si vous ne voulez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Les deux rivaux avaient déjà vu leur visage auparavant dans le stade de AS Saint Etienne et le solde est de quatre victoires et un match nul pour l’équipe à domicile. À leur tour, les sections locales ont un total de quatre matchs consécutifs remportant leur rival dans cette compétition. La dernière confrontation entre les Saint etienne et le Reims Cette compétition s’est jouée en décembre 2019 et s’est terminée par un résultat 3-1 en faveur des visiteurs.

Concernant leur position dans le tableau de classement de Ligue 1, on constate qu’avant le différend du match, les Stade de Reims est en avance AS Saint Etienne avec une différence de huit points. Les locaux, avant ce match, sont placés à la seizième place avec 28 points au classement. En revanche, les visiteurs ont 36 points et occupent la neuvième position de la compétition.