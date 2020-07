Aubameyang est un exemple incontournable pour les autres jeunes de Saka et d’Arsenal

Il y a eu un aperçu alléchant de l’avenir d’Arsenal lorsque Bukayo Saka a marqué le but de la 43e minute qui a préparé la victoire cruciale des Gunners 2-0 en Premier League contre les Wolves. Le premier but de l’adolescent en championnat a non seulement ébranlé les espoirs de l’équipe locale de se qualifier pour la Ligue des champions, mais a également stimulé les perspectives auparavant vacillantes d’Arsenal.

Ce fut une semaine mémorable pour Saka, 18 ans, qui quelques jours plus tôt a mis fin à l’incertitude sur son avenir en signant un contrat à long terme. A Molineux, il a mis la touche finale à un mouvement entamé par Pierre-Emerick Aubameyang, dont une passe astucieuse au bord de la surface de réparation des Wolves a permis à Kieran Tierney de traverser pour Saka pour ouvrir le score.

La contribution d’Aubameyang était vitale et reflétait son affichage global, qui a donné un bel exemple en tant que capitaine d’Arsenal. Pour que l’avenir du club soit couronné de succès, avec Saka, Eddie Nketiah et Joe Willock au premier plan, le skipper de 31 ans doit être le prochain joueur à prolonger son séjour à l’Emirates Stadium.

Avec l’ancien attaquant du Borussia Dortmund dans l’équipe, le manager Mikel Arteta peut planifier la prochaine étape de son travail de reconstruction en toute confiance. Si Aubameyang n’accepte pas un contrat pour remplacer celui qui expire l’été prochain, cependant, toutes les promesses et les progrès des jeux récents risquent d’être inversés.

Des promesses et des progrès ont été constatés samedi. Arsenal a dû faire face à une forte pression des Loups en seconde période, montrant le genre de résolution si souvent absent des chemises rouges et blanches, avant de sceller les trois points à quatre minutes du temps où le remplaçant Alexandre Lacazette doublait l’avance avec son premier à l’extérieur but en championnat depuis février 2019.

Incroyablement, c’était la première fois qu’Arsenal gagnait une victoire à l’extérieur contre une équipe placée plus haut dans le tableau depuis sa victoire à Leicester en septembre 2015. Ayant cherché à sortir de la course pour la qualification de la Ligue des champions après avoir perdu à Brighton il y a deux semaines, ils ont espérer.

« A chaque match maintenant, nous n’avons aucune marge d’erreur, nous le savons », a déclaré Arteta. « Nous essayons de repartir et de commencer à penser à Leicester (les prochains adversaires d’Arsenal, mardi), mais je suis dans la course pour essayer de gagner contre Leicester et nous verrons ce qui se passe, mais cela (Ligue des Champions) semble possible. »

Bukayo Saka et Pierre-Emerick Aubameyang sont à différentes étapes de leur carrière, mais tous deux vitaux pour Arsenal. .

Sceller une place dans la plus grande compétition du football de club donnerait à Arteta une passe accélérée pour résoudre les problèmes dans son bac, à commencer par Aubameyang. Des sources ont déclaré à ESPN que l’international gabonais est ouvert à rester, mais l’âge dicte que son prochain accord offre une dernière chance de décrocher une grande hausse.

Il ne manquera pas d’offres. Depuis son arrivée en Angleterre pour 56 millions de livres sterling (79 millions de dollars) en janvier 2018, Aubameyang a marqué 63 fois en 102 matchs au total; en milieu de semaine, il a inscrit contre Norwich pour atteindre la barre des 50 buts en championnat lors de sa 79e participation, quatre matchs plus rapidement que le recordman d’Arsenal, Thierry Henry.

Aubameyang est deuxième derrière Jamie Vardy de Leicester dans la course au Golden Boot de Premier League – Vardy mène 21-19 – et il est sûr de dire qu’Arsenal languirait au milieu du tableau sans les buts de son attaquant talismanique. Mais sa performance aux Wolves, où Arsenal a mis fin à la course 100% gagnante de l’équipe de Nuno Espirito Santo depuis le redémarrage, a montré qu’il y avait beaucoup plus à jouer à Aubameyang.

Sa conscience dans l’accumulation du but de Saka a mis en évidence sa capacité à l’extérieur de la surface de réparation, tandis qu’il a fait preuve de leadership et de désir en aidant défensivement alors que les Loups poursuivaient un égaliseur. Parfois, il doublait presque à l’arrière gauche avec Tierney.

Arteta a clairement indiqué qu’il ne voulait que des joueurs ayant la bonne attitude – un mantra auquel il a été fait allusion plus d’une fois lorsqu’on lui a demandé de justifier l’absence continue de Mesut Ozil et Matteo Guendouzi, dont neitjer a fait partie samedi – et à Aubameyang, il a l’incarnation parfaite de ce qu’il attend.

Lorsque le capitaine et l’attaquant vedette donnent l’exemple, il est plus facile pour le manager de s’assurer que les autres suivent. Saka et ses camarades regardent Aubameyang et suivent son exemple, d’où la raison pour laquelle il est si important pour Arsenal de le garder. S’il part, il y a peu de leadership vétéran ailleurs.

Arsenal a au moins un an de retard sur Chelsea et Manchester United en termes d’évolution de l’effectif et cet été verra le manager éliminer les joueurs qui ne correspondent pas à ses exigences. Aubameyang ne devrait pas en faire partie; le parcours du club vers l’endroit où il s’attend à être plus court avec lui pendant le voyage.