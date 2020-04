Barcelone, le Real Madrid et les géants européens redémarrent – Comment les meilleures équipes du continent sont définies (ou non) pour l’avenir

Il y a deux semaines, nous avons examiné comment les clubs les plus riches de la Premier League étaient approvisionnés pour l’avenir. Maintenant, il est temps de tourner notre regard vers le reste de l’Europe. En regardant spécifiquement quels sont probablement les huit clubs les plus riches de la division espagnole Primera, la Bundesliga allemande, la Serie A italienne et la Ligue 1 française, qui sont les plus organisés et préparés pour le succès européen dans les saisons à venir?

Partie 1: À quoi ressemblent les meilleures équipes de Premier League

(Remarque: nous ignorons toutes les rumeurs de transfert pour cette pièce. Il s’agit spécifiquement de la façon dont les listes sont actuellement constituées. Il n’y a pas de “Si le Real Madrid ajoutait Erling Haaland …” ou quoi que ce soit de ce genre, surtout que nous n’avons aucune idée de ce à quoi les choses ressembleront cet été en raison de la suspension du jeu du coronavirus et de tous les éléments financiers empêtrés dans cet arrêt.)

Aller à: Atletico Madrid | Real Madrid | Barcelone | Borussia Dortmund | Bayern Munich | Inter Milan | Juventus | PSG

DIVISION PRIMERA ESPAGNOLE

2019-20: sixième (1,67 points par match)

Cela aurait dû être une saison incroyable au Metropolitano Stadium. Ni Barcelone ni le Real Madrid n’étaient en grande forme; Le Barça était sur la bonne voie pour son pire total de points depuis 2008, et le Real envisageait sa deuxième saison consécutive avec moins de 80 points. C’était le moment idéal pour un usurpateur, et l’Atletico de Diego Simeone, l’ultime usurpateur, semblait prêt. La plupart de leurs meilleurs joueurs – le gardien Jan Oblak (27 ans), les milieux de terrain Thomas Partey (26), Saul (25) et Koke (28), l’attaquant Angel Correa (25), le défenseur José Giménez (25) – – étaient dans leur âge, et alors que l’attaquant vedette Antoine Griezmann est parti pour rejoindre Barcelone, le club l’a remplacé par Chelsea Loanee Alvaro Morata et João Félix, 20 ans, sa signature la plus chère de tous les temps.

C’était le moment idéal pour frapper, seules les choses ne fonctionnaient pas. L’Atletico n’a perdu que quatre matches toute l’année, mais une sortie offensive encore plus dérisoire que la normale a abouti à cinq rencontres 0-0 et cinq 1-1. Ils ont perdu des points à gauche et à droite, et malgré un différentiel de buts escompté (+0,69 par match) à peine pire que celui du Barça (+0,73), ils ont été embourbés à la sixième place, un point sur une place en Ligue des champions l’année prochaine. Pendant un certain temps, des rumeurs sur la sortie imminente de Simeone ont percolé, mais vous pensez qu’il est en sécurité après le bouleversement de Liverpool par la Ligue des champions des Rojiblancos, qui semble avoir eu lieu il y a une éternité.

– Diffusez FC TV sur ESPN + du lundi au vendredi

– Diffusez ESPN FC, 30 pour 30 histoires de football et bien plus encore sur ESPN +

– Le plan audacieux de la FIFA pour gérer une crise de transfert imminente

Plus grande force: la régression vers la moyenne doit être amicale

À peu près toutes les statistiques qui ont une valeur prédictive réagiront à cette saison comme si l’Atletico était la troisième meilleure équipe. Et si Felix joue une saison entière comme il a joué en février et en mars – il a marqué deux fois et est passé de 0,96 chance par 90 minutes à 1,59 chance – et José Gimenez, sujet aux blessures, peut en fait jouer quelque chose près d’une saison complète, Atleti affichera probablement à nouveau plus de 80 points. Cela pourrait faire d’eux des prétendants.

Vous pouvez ajouter ici une autre force: l’identité. Aucun club ne sait exactement ce que c’est que l’Atletico de Simeone. Ils évitent la possession – ils n’ont pas dépassé 49% en une saison depuis l’arrivée de Simeone et étaient à 45% en Ligue des champions cette année – et jouent principalement à partir d’un look 4-4-2 à l’ancienne. Ils s’appuient sur vous pendant 90 minutes, vous offrent peu d’opportunités propres (et Oblak arrête celles que vous obtenez), vous volent les jambes et vous frappent sur le comptoir. Le Barça et le Real essaient de comprendre ce qu’ils sont en ce moment; ce n’est pas un problème dans le nord-est de Madrid.

Plus grande préoccupation: vous n’obtenez pas beaucoup de secondes chances avec le Barça et le Real Madrid

Les superpuissances ne vous ouvrent pas toujours la porte. En 2015-2016, l’Atletico a produit 88 points et terminé troisième. Cela aurait été la première saison depuis 2008-09 au cours de laquelle le champion a produit moins de 90 points: la marge d’erreur est généralement mince, et même si l’Atletico devrait à nouveau avoir l’une des listes les plus équilibrées du point de vue de l’âge de pointe, en espérant qu’aucun des superclubs ne recommence bientôt n’est généralement pas une stratégie qui porte bonheur.

2019-20: deuxième (2,07 points par match)

Le Real Madrid a en moyenne 2,4 points par match contre des équipes dans la moitié supérieure de la Liga, mais seulement 1,9 contre la moitié inférieure. Ils ont battu Barcelone 2-0 le 1er mars pour remporter la Liga, mais ils ont pris cette énorme victoire en échec contre le Celta Vigo, 17e, et bouleversé les revers face à Levante (13e) et au Real Betis (12e).

Les problèmes de motivation ne sont pas tout à fait rares au Bernabeu, mais bien que cela puisse être toléré s’il est combiné avec le succès de la Ligue des champions, le succès de cette année était minime: ils ont terminé cinq points derrière le PSG dans leur groupe et ont perdu à domicile contre Manchester City dans le premier étape des huitièmes de finale. FiveThirtyEight ne leur a donné que 10% de chances de se qualifier pour les quarts de finale avant l’arrêt du jeu. Dans ce match, Los Blancos a joué avec l’incohérence d’une équipe subissant un mouvement de jeunesse. Le problème: ce n’était même pas une équipe un peu jeune.

Huit joueurs ont inscrit au moins 1300 minutes de jeu en championnat – le gardien Thibaut Courtois, les défenseurs Sergio Ramos, Dani Carvajal et Raphael Varane, les milieux de terrain Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric et l’attaquant Karim Benzema – et leur âge moyen était de 29,8 ans. Quatre avaient 30 ans ou plus, et cela n’inclut pas Gareth Bale (30) ou Marcelo (31), qui ont chacun enregistré plus de 900 minutes. Il n’inclut pas non plus l’acquisition prisée Eden Hazard, qui aura 30 ans la saison prochaine et n’a joué que dans 10 matches de championnat cette année en raison d’un certain nombre de blessures.

Plus grande force: Duh, talent et argent

Personne ne jette de l’argent à un problème comme le fait le président du club Florentino Perez, et nous allons supposer que cela reste le cas même lorsque nous émergerons dans un univers post-coronavirus. Bien que cela puisse parfois entraîner une équipe vieillissante et souvent blessée de haras post-pic (pensez: 2005-’08 New York Yankees), cette équipe est toujours à une ou deux signatures parfaites pour accumuler plus de 90 points et gagner le Ligue des champions (pensez: 2009 Yankees). C’est doublement vrai lorsque vous avez de jeunes étalons.

Le milieu de terrain Federico Valverde (21) et l’arrière gauche Ferland Mendy (24) ont chacun enregistré plus de 1100 minutes de championnat, des joueurs prêtés par le Real tels que Martin Odegaard (Real Sociedad) et Achraf Hakimi (Borussia Dortmund), tous deux 21 ans, avaient l’air bien ans et Vinicius Jr., âgé de 19 ans, a oscillé entre très bon et brillant dans chacun de ses trois derniers matchs de pré-arrêt. La combinaison de ces gars-là continuant à se développer, un pourcentage plus élevé de superstars restant en bonne santé et la bonne acquisition ou deux – et il y a toujours une ou deux acquisitions – pourrait facilement créer une équipe qui fonctionne mal.

La plus grande préoccupation: ils avaient aussi de l’argent et du talent cette année – et l’année dernière

Le manager Zinedine Zidane sait aussi bien que quiconque comment se rapporter aux superstars, mais si des joueurs motivés et talentueux ne peuvent pas gagner par eux-mêmes, il n’est pas du genre à avoir un plan tactique détaillé B ou C. C’est bien la plupart du temps , mais le Real a raté quelque chose depuis le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus. Espérer simplement que Vinicius devienne rapidement une superstar et que moins de 30 étoiles et plus se blessent pourrait ne pas redresser ce navire.

2019-20: premier (2,15 points par match)

La chose la plus importante dont vous avez besoin est le talent. Évidemment. Mais si vous voulez atteindre le plus haut niveau du sport, vous avez probablement besoin d’un groupe de joueurs talentueux atteignant leurs sommets, ou à proximité, en même temps. Lorsque Liverpool a remporté la Ligue des champions en 2019, 79% de ses minutes sont allées à des joueurs âgés de 25 à 29 ans, et bien que les meilleures équipes n’atteignent généralement pas ce niveau, aucun vainqueur de la Ligue des champions remontant à 2011 n’était inférieur à 42%.

Barcelone était à 33% en Liga cette année. Si les mêmes joueurs obtenaient la même répartition des minutes la saison prochaine, ce serait 31%, car l’attaquant Antoine Griezmann vieillit hors de cette plage et seul le milieu de terrain Clement Lenglet vieillit. Parmi les 13 joueurs de terrain ayant reçu au moins 900 minutes cette année, il y en avait deux 33 ans (Pique et Luis Suarez), 3 32 ans (dont Leo Messi) et 2 31 ans (Sergio Busquets et Jordi Alba).

Plus grande résistance: le sol est haut

Avec ce noyau vieillissant, le Barça était encore potentiellement en passe de remporter un cinquième titre de champion en six ans, une compétition digne ou non. Les Blaugrana étaient encore en vie en Ligue des champions: FiveThirtyEight leur a donné 87% de chances de se qualifier pour les quarts de finale et 11% de chances de gagner le tout. Pour une liste qui est bien au-delà de sa date de péremption, vous pourriez faire pire. Lorsque vous avez Messi et des montagnes d’argent, vous allez être terriblement bon même si vous n’êtes pas assez bon.

Pourtant, on attend plus. Lorsque Quique Setien a pris le relais en janvier, il a stabilisé les files d’attente et renforcé l’identité de Barcelone, mais il y avait encore des pertes – contre Valence et le Real Madrid en match de championnat, contre l’Athletic Bilbao dans la Copa del Rey – qui ont montré à quel point cela était imparfait. l’équipe est lorsque son noyau a un jour de congé collectif.

Messi et Barcelone sont toujours très en lice pour les meilleurs honneurs espagnols et européens cette saison, mais ils risquent également de s’effondrer.

Plus grande préoccupation: il faut un certain temps pour établir l’équilibre de la liste (et l’âge vient même pour Messi)

Si Messi n’est pas le meilleur joueur du monde en ce moment, il est toujours dans le top trois, à peu près. Mais il convient de mentionner que ses objectifs attendus par moyenne de 90 minutes ont maintenant chuté pendant six années consécutives. Après une moyenne de 1,0 pour 90 de 2011 à ’14, il est tombé à 0,91, puis 0,86, 0,83, 0,82 et 0,81 avant de glisser à 0,72 cette année. C’est au moins un rappel que l’âge est invaincu même si Messi va probablement le combattre encore un peu. Mais cette bataille rend le manque de jeunes de l’équipe de cette année encore plus inquiétant.

Les milieux de terrain Frenkie de Jong (22) et Arthur (23) pourraient être des piliers pendant un certain temps, et il y a du potentiel sur les ailes sous la forme d’Ansu Fati (17!), Carles Perez (22) et le souvent blessé Ousmane Dembélé (22) ). Mais il y a beaucoup plus “Quand le joueur X prend sa retraite / quitte, qui le remplace?” des questions que des réponses évidentes. Le Barça pourrait clairement se lancer dans une série de dépenses pour combler les trous, mais il faut parfois du temps pour que de nouvelles pièces s’intègrent correctement. Étage élevé ou non, cela pourrait prendre un certain temps pour construire une équipe qui a à nouveau le plafond typique du Barça.

BUNDESLIGA ALLEMAND

2019-20: deuxième (2,04 points par match)

En 2019-2020, le Borussia Dortmund est devenu une version extrême de lui-même, et c’était glorieux. Longtemps associé à un football agressif et à de jeunes talents, le BVB a marqué au moins trois buts en 12 matches de championnat et accordé trois buts six fois. Ils ont joué deux matchs nuls 3-3, gagné une fusillade 5-3 à Augsbourg et perdu une fusillade 4-3 à Bayer Leverkusen. Dans les cinq ligues les plus riches d’Europe, seuls les matchs de l’Atalanta ont marqué plus de buts, pour et contre.

Le Borussia n’était pas seulement prolifique, il était bon aussi. Malgré un funk de début de saison (14 points sur 10 matches de championnat) et malgré le fait que le Bayern n’ait pas perdu depuis début décembre, le BVB n’a que quatre points de retard sur les leaders de la ligue au moment de l’arrêt. Depuis qu’ils ont ajouté le prodige norvégien Erling Haaland en janvier, ils n’ont perdu que trois points en championnat et ont presque battu le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ils jouaient à un niveau élevé malgré l’alignement d’une gamme de joueurs en dehors de leur apogée.

La plus grande force: personne ne rassemble un jeune noyau de talents comme le fait BVB

Sur les 13 joueurs qui ont inscrit au moins 900 minutes en match de championnat pour le Borussia, seulement trois joueurs étaient âgés de 25 à 29 ans, et l’un d’eux était le gardien de but Roman Bürki. (Les deux autres: l’ailier Thorgan Hazard et le milieu de terrain Raphael Guerreiro.) Le plus grand nombre de minutes est allé à la lâche madrilène Achraf Hakimi, avec l’attaquant de 19 ans Jadon Sancho non loin derrière, tandis qu’un ensemble de vétérans – le milieu de terrain Marco Reus, le défenseur Mats Hummels, le milieu de terrain défensif Axel Witsel, l’arrière latéral Lukasz Piszczek – ont également joué des rôles clés.

En fin de compte, il était impossible de regarder cette équipe et de ne pas penser à ce qu’elle pourrait devenir si le jeune noyau restait intact. Sancho et Haaland (19 ans également) sont déjà parmi les meilleurs en Europe à leurs postes, Hakimi est extrêmement sous-estimé et l’ailier américain Gio Reyna (17 ans) s’acquittait bien avant l’arrêt du jeu. De plus, BVB possédait une base de joueurs solides à forts sur le point d’atteindre leurs primes respectives: Manuel Akanji en défense, Guerreiro, Julian Brandt et Emre Can au milieu de terrain, etc. Si ce groupe restait ensemble, il dominerait l’Europe en trois à cinq ans .

Plus grande préoccupation: le groupe n’est pas conçu pour rester ensemble

Depuis qu’ils ont fait face à la quasi-faillite au début du siècle, BVB a établi un modèle fiscalement conscient d’acquérir et de développer de jeunes joueurs, gagnant avec eux avant de leur permettre de passer à des clubs plus riches. Hakimi pourrait revenir au Real Madrid cet été (il est en Allemagne en prêt depuis deux ans), et il est supposé depuis un certain temps que Sancho partira également pour la Premier League cet été. Ce n’est qu’une question de temps avant que Haaland ne soit vendu pour un prix astronomique pour terminer la fin de leur dernier cycle. (Nous supposons que les frais astronomiques resteront une chose post-coronavirus.)

À leur apogée avec Jurgen Klopp en charge, BVB a trouvé un niveau de jeu que presque personne en Europe ne pouvait égaler malgré leur jeunesse. Nous verrons s’ils peuvent conserver certaines de ces pièces assez longtemps pour faire des runs à un titre de champion ou à un grand succès européen.

2019-20: premier (2,2 points par match)

La saison du Bayern a commencé comme l’a fait sa saison 2018-19: le club a perdu des points tôt et a généralement rendu la vie plus difficile qu’elle ne devait l’être. Le 3 novembre, le manager Niko Kovac a été lâché avec le Bayern au milieu d’un logjam de Bundesliga dans lequel les neuf meilleures équipes étaient séparées par seulement cinq points.

L’assistant Hansi Flick a été nommé manager de gardien, et il a si bien fait qu’ils ont depuis prolongé son mandat jusqu’en 2023. Après quelques pertes serrées et précoces, le Bayern s’est enflammé d’une manière particulièrement Bayern. Depuis une défaite du 7 décembre contre Gladbach, ils n’ont perdu que deux points en match de championnat et ont retrouvé une avance semi-confortable en 2020 en dépit d’un jeu principalement brillant du Borussia Dortmund et d’une seule défaite de RB Leipzig. Ils se sont également qualifiés pour les demi-finales de la DFB-Pokal (Coupe d’Allemagne) et ont battu Chelsea à Stamford Bridge lors du match aller de leur huitième de finale de Ligue des Champions. Avec Liverpool vacillant, le Bayern était probablement la meilleure équipe d’Europe au moment de l’arrêt.

Plus grande force: le retournement a été organique et durable

J’ai écrit sur le rebond du Bayern au début de février, et malgré la perte de Ivan Perisic, puis de l’attaquant mondial Robert Lewandowski, ils ont continué de rouler. Ils n’étaient pas chanceux du point de vue des blessures ou des objectifs attendus – ils dominaient juste.

Die Roten compte encore un peu sur des joueurs plus âgés – Lewandowski, le gardien Manuel Neuer, l’attaquant polyvalent Thomas Muller et le défenseur Jerome Boateng avaient tous accumulé au moins 1100 minutes de jeu en championnat, et Perisic était sur la bonne voie avant une blessure. Mais après quelques années de bricolage avec leur liste, un jeune noyau a émergé. Les défenseurs centraux de premier choix Lukas Hernandez et Niklas Sule entreront dans la tranche d’âge 25-29 ans l’année prochaine, l’ailier souvent blessé Kingsley Coman aura 24 ans, le prodige Alphonso Davies aura 20 ans et des personnalités telles que Thiago, Joshua Kimmich et David Alaba sera tous entre 26 et 29. (Il en sera de même pour le loueur de Barcelone Philippe Coutinho s’ils se déplacent pour le retenir.)

– Annulations de coronavirus, réactions dans tous les sports

– La mère de Pep Guardiola décède après avoir contracté un coronavirus

– Toe Poke: Dybala humilie Bale dans un match de charité FIFA 20

– Retour des équipes de Bundesliga à l’entraînement

Plus grande préoccupation: l’avant et l’arrière

Il y a neuf ans, le Bayern a pratiquement achevé sa formation de championnat d’Europe en annonçant l’ajout du gardien de Schalke Manuel Neuer. En janvier dernier, ils ont annoncé l’acquisition du successeur probable de Neuer: Alexander Nubel de Schalke. (Pauvre Schalke.) Mais ce n’est pas comme si Neuer allait abandonner son perchoir si facilement, et les plans de succession ont tendance à fonctionner beaucoup mieux sur le papier qu’en réalité.

Pendant ce temps, peut-être que la seule vraie lacune dans l’alignement du Bayern se présente. Avec Lewandowski blessé, le Bayern a remis les clés à Joshua Zirkzee, 18 ans, qui a marqué lors de l’éruption 6-0 de Hoffenheim. (Il a également marqué deux fois comme remplaçant en sortant du banc en décembre.) Sa capacité de braconnage et son toucher devant le but sont clairement haut de gamme, mais il a 18 ans. Lewandowski aura 32 ans la saison prochaine, et alors qu’il était aussi bon que jamais, les risques de blessures continueront probablement d’augmenter. Aiment-ils autant Zirkzee, ou pourraient-ils avoir besoin d’acquérir une option de repli si Lewy manque plus de temps en 2020-2021?

ITALIAN SERIE A

2019-20: troisième (2,16 points par match)

Il y a presque dix ans jour pour jour, Internationale était au sommet du monde. Personne n’avait profité plus directement du séjour de la Juventus en tant que poids lourd de la Serie B à la suite du scandale des matchs arrangés en 2006: l’Inter avait remporté cinq titres de Serie A consécutifs de 2006 à ’10 et pris les trophées Coppa Italia 2005, 2006 et 2010 pour démarrer. Le 22 mai 2010, ils ont battu le Bayern Munich pour remporter leur titre de Ligue des champions en 45 ans. Ils atteindraient les quarts de finale de l’UCL tout en terminant deuxième de Serie A et remportant une autre Coppa en 2011, mais depuis lors, ils n’ont pas terminé au-dessus du quatrième rang de la ligue et n’ont même pas atteint les quarts de finale de la Ligue Europa.

Une rotation managériale sans fin, des changements de propriétaire et des gestes de dépense peu judicieux (Geoffrey Kondogbia en 2015, João Mário et Gabriel Barbosa en 2016, Radja Nainggolan en 2018) n’ont fait que renforcer la stagnation.

Cependant, avec l’embauche de l’ancien manager de Chelsea Antonio Conte et l’acquisition de l’attaquant de Man United Romelu Lukaku après une période inégale, nous avons commencé à voir un plan se concrétiser cette saison. L’Inter a commencé la campagne en feu, ne perdant que cinq points en match de championnat jusqu’au 1er décembre et se maintenait dans un groupe difficile de la Ligue des champions (trois défaites d’un but contre Barcelone et le Borussia Dortmund les ont jetés en Ligue Europa). Ils ont subi des pertes sur route importantes contre la Lazio et la Juventus en février et mars, ce qui les a presque tous éliminés de la course de Serie A, mais ils étaient encore susceptibles de terminer troisième ou plus pour la première fois en neuf ans.

Plus grande force: peut-être le meilleur équilibre d’âge de ce côté d’Anfield

Sans compter le gardien Samir Handanovic (35), les quatre joueurs avec plus de 1 900 minutes de jeu en championnat étaient 25 (défenseur Milan Skriniar), 26 (Lukaku, une acquisition coûteuse qui a réellement joué comme ça), 27 (milieu de terrain Marcelo Brozovic) et 28 ans (défenseur Stefan de Vrij). L’acquisition de janvier Christian Eriksen de Tottenham a également 28 ans. L’attaquant Lautaro Martinez (22) complétait bien Lukaku à l’avant, tandis que les milieux de terrain Nicolo Barella (23) et Stefano Sensi (24) et le défenseur Alessandro Bastoni (20) tenaient le coup. Alors que l’Inter était très susceptible de manquer de la Juve et de la Lazio en 2020, ils pourraient avoir le meilleur noyau jeune des trois équipes. Bref, ils sont bien préparés pour les saisons à venir.

Plus grande préoccupation: à quoi sont-ils réellement excellents?

La construction d’une liste solide et des talents haut de gamme peuvent vous mener assez loin, mais il est difficile de comprendre comment l’Inter se démarque réellement, que ce soit en championnat ou sur le continent. L’offensive était forte, mais celle de la Lazio était meilleure. La défense était solide, mais celle de la Juve était meilleure. Leur nombre pressant était bon, mais celui d’Atalanta était meilleur. Ils jouent un jeu méthodique, mais leur nombre de passes et de possession est au mieux supérieur à la moyenne. Ils ont un solide talent de finition mais pas de dresseur de table naturel (seulement Antonio Candreva, 33 ans, avait plus de passes décisives que Lukaku cette année). L’Inter pourrait être très bon pendant un certain temps avec ce noyau, mais ils sont probablement encore à un ou deux joueurs de devenir à nouveau des prétendants européens à quelque titre que ce soit.

2019-20: premier (2,42 points par match)

Hors du terrain, il est sûr de supposer que l’acquisition de la légende du Real Madrid Cristiano Ronaldo en 2018 a fonctionné pour les deux parties. Le Real Madrid a gagné 100 millions d’euros, et je suppose que la Juve a gagné beaucoup d’argent grâce à la seule vente du maillot n ° 7 de Ronaldo. (Probablement pas à hauteur de 100 millions d’euros, mais on ne sait jamais.)

Les ventes de maillots ne sont pas tout, bien sûr, et sur le terrain, les choses n’ont pas vraiment fonctionné pour les deux clubs. Madrid n’a pas d’identité depuis deux ans, et bien que la Juve continue de jouer aussi bien que jamais dans la ligue – ils ont en moyenne 91 points par saison tout en remportant sept titres consécutifs de Serie A avant son arrivée, en affichant 90 l’année dernière et au rythme de 92 cette année – vous n’acquérez pas Cristiano Ronaldo pour gagner la ligue. Vous l’acquérez pour remporter la Ligue des champions. La Juve a été bouleversée par l’Ajax en quart de finale l’an dernier et risquait de perdre son match de huitièmes de finale avec Lyon en 2020 avant l’arrêt du jeu. De plus, grâce à une course torride de la Lazio, ils risquaient également de voir leur séquence de Serie A disparaître.

Plus grande force: un manque de faiblesses spécifiques

Il n’y a rien de mal avec la Juve. Les choses sont devenues étranges pendant un certain temps, Ronaldo luttant pour marquer alors que l’équipe allait bien, puis Ronaldo prenant feu tandis que la défense se flétrissait brièvement. Mais pour la saison, ils se sont classés 10e sur 98 équipes dans les cinq grandes ligues pour les buts alloués par match et 14e pour les buts marqués. Ils ont établi le niveau de possession d’une équipe riche (10e, à 59%), ils ont bien poussé (10e en possession de victoires dans le tiers offensif) et ils ont créé une tonne de chances (troisième en chances par possession).

Certes, leurs pannes défensives ont été plus fréquentes que la normale (ils étaient 49es sur les chances des adversaires par possession), et ils ont peut-être eu la chance d’accorder un si petit nombre de buts. Mais ils ont également regretté de ne pas marquer un peu plus.

Plus grande préoccupation: l’âge est le grand égaliseur

L’année prochaine, le défenseur Alex Sandro, le DM Miralem Pjanic, le gardien Wojciech Szczesny et l’attaquant Aaron Ramsey auront tous 30 ans. Les défenseurs Leonardo Bonucci et Juan Cuadrado ont respectivement 32 et 31 ans, les milieux de terrain Blaise Matuidi et Sami Khedira ont 32 ans, le défenseur Giorgio Chiellini a 35 ans. et Ronaldo a 35 ans. (Le gardien Gianluigi Buffon, bien sûr, a bien dépassé les 40 ans.)

L’année prochaine, si la Juventus devait distribuer les mêmes minutes aux mêmes joueurs que cette saison, seuls 20% d’entre eux iront à des joueurs entre 25 et 29 ans, presque le moins dans les cinq grands championnats. Il y a, bien sûr, d’excellentes jeunes pièces – les défenseurs Matthijs de Ligt et Merih Demiral, le milieu de terrain Rodrigo Bentancur – plus la Juve prête un nombre absurde de jeunes chaque année. Pourtant, toutes les superpuissances du football ont autant de jeunes talents, et la Juve a aligné une rotation presque entièrement de 29 ans et plus cette année. Il va être extrêmement difficile de rattraper le championnat de la Ligue des champions tout en subissant une refonte majeure de l’alignement en même temps et en restant devant le football italien.

FRENCH LIGUE 1

2019-20: premier (2,52 points par match)

Il y a un peu moins de neuf ans, Qatar Sports Investments a acheté le PSG et, à toutes fins utiles, le titre de Ligue 1. Les géants ont remporté six des sept titres de champion à partir de 2013 et étaient sur le point de remporter facilement 19 points contre Marseille en 2020. Pendant cette période, cependant, seul le chagrin est attendu en Ligue des champions. Ils n’ont pas encore atteint les demi-finales, et en 2017, ils ont permis un retour classique à Barcelone en huitièmes de finale, perdant le match retour 6-1 après avoir remporté le premier 4-0.

Cependant, avec un retour au match retour contre le Borussia Dortmund cette année, le PSG avait atteint les quarts de finale pour la première fois depuis 2016, et FiveThirtyEight les a classés comme le favori n ° 3 derrière le Bayern et Manchester City. Peut-être qu’aucun club de football ne souhaite que l’UCL soit reprise plus que le PSG.

Plus grande force: le PSG est beaucoup trop bon pour le reste de la Ligue 1

Mis à part une superbe course de l’AS Monaco en 2017 – Monaco a roulé à 95 points, puis a procédé à la vente de la plupart de ses stars (y compris Kylian Mbappe au PSG) – personne n’a relevé un défi soutenu pendant cette course au titre. Le PSG a marqué en moyenne 89 points au cours de ses six années de titre et était en bonne voie pour 96 cette saison; les coureurs ont obtenu une moyenne de 74,3.

Entre autres choses, cela signifie que vous n’avez pas à épuiser vos étoiles. Jusqu’à présent, un seul joueur du PSG avait dépassé les 2 000 minutes de jeu en championnat (Angel Di Maria), tandis que 23 en avaient joué au moins 400. Comparez cela aux six autres sangs bleus en bonne position pour remporter des titres dans les cinq grandes ligues (Liverpool , Barca / Real Madrid, Juventus, Bayern / BVB): Ils ont en moyenne 3,5 joueurs sur 2 000 minutes et 18,2 sur 400. Certes, certains étaient involontaires: Mbappe, l’attaquant souvent blessé Neymar et les défenseurs Thiago Silva et Abdou Diallo sont des stars notables qui a passé du temps sur la liste des blessés. Mais ils progressaient vers une autre victoire facile, et leurs stars n’avaient pas mis un kilométrage extrême sur les pneus.

Plus grande préoccupation: le PSG est beaucoup trop bon pour le reste de la Ligue 1

Cela fait partie de la tradition de Pep Guardiola que sa première équipe du Bayern (2013-14) a remporté la Bundesliga trop facilement et a décroché trop tôt, perdant ainsi sa concentration et sa forme dans les semaines précédant leur défaite en demi-finale de la Ligue des champions.

Ces trois dernières saisons, le PSG a essentiellement joué un calendrier de deux matchs: les deux étapes de la huitième de finale de la Ligue des champions. Et deux de ces trois “saisons” se sont terminées par des effondrements dramatiques et tardifs. (En plus de l’effondrement de 2017 contre le Barça, ils ont également permis à Manchester United d’avancer avec un but à la quatrième minute de temps d’arrêt en 2019.) Ils resteront le club le plus riche de France dans un avenir prévisible, mais cela ne ferait pas de mal si L’amélioration actuelle de Marseille s’est poursuivie au cours des saisons futures ou si Monaco devait construire un plan à plus long terme. Dans l’état actuel des choses, le PSG ne fait face à pratiquement aucun match à gagner en dehors de l’Europe.