BeIN Sport et Canal + mettent fin à leur contrat avec la Ligue française

Canal + et beIN Sports ont décidé de mettre fin à leur relation avec la Ligue1 française cette saison, après la fin de la compétition. Selon le journal français ‘L’Equipe’, Canal + a envoyé ce jeudi une lettre à la Ligue de football professionnel pour annoncer la résiliation de son contrat pour cette saison. De cette façon, il ne paiera pas non plus les dispositions des droits de télévision.

30/04/2020

Le à 17:45

CEST

sport.es

Maxime Saada, président du groupe Canal +, a été celui qui a envoyé ce jeudi matin une lettre à Didier Quillot, directeur général exécutif de la Ligue française, pour annoncer la fin du contrat de transmission de Ligue 1 et Ligue 2 pour lequel soustraction de la saison 2019-2020. La décision de Canal + est basée sur le discours du Premier ministre français de cette semaine, dans lequel il a annoncé que “la saison sportive professionnelle 2019-2020, en particulier le football, & NegativeMediumSpace; & NegativeMediumSpace; ne peut pas être reprise”.

Canal + était prêt à signer avec la LFP une modification du contrat actuel. Après s’être engagé à payer 37 millions d’euros pour les jeux joués et diffusés avant la crise des coronavirus, Canal + a indiqué qu’il n’effectuerait aucun paiement supplémentaire “si le championnat 2019-2020 L1-L2 n’était pas repris”, c’est ce que c’est finalement arrivé.

L’Equipe rapporte qu’avec cette décision et la décision de ne pas reprendre la compétition, la ligue française perdra quelque 243 millions d’euros, ce que Canal + et beIN Sports avaient offert, l’autre chaîne qui détient les droits sur L1 et L2, si la concurrence était désormais abandonnée, même si elle était dans un nouveau format plus court.