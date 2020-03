Boca Juniors rêve d’Edinson Cavani

“Boca est une équipe qui me tire dessus, que j’aime bien. Allez vous accrocher au fil de la Bombonera comme l’a fait Manteca Martínez”. C’est ainsi que l’Uruguayen Edinson Cavani a enflammé l’équipe ‘Xeneize’ en 2019. Quelques mots qui ont nourri les Argentins, qui voient la signature de ‘Matador’ possible sur le prochain marché des transferts. Rêve ou réalité?

23/03/2020

Agir à 19:24

CET

Oscar Cubero

Il est bien connu que l’attaquant du PSG ne renouvellera pas avec l’entité parisienne. Edinson est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club et l’un des plus joués en 7 saisons, il a fait partie de l’équipe. À 33 ans, pourrait chercher une dernière aventure en Europe avant de partir pour l’Amérique du Sud, car à ce niveau, les «copines» ne manqueront pas. L’Atlético a tenté de le signer en janvier, mais Al-Khelaïfi a empêché Cavani de partir pour un montant symbolique à l’avance.

La tentative frustrée des fabricants de matelas a peut-être changé la façon de penser du «9» du PSG. Maintenant, c’est Boca Juniors qui veut l’attaquant, puisqu’il a lui-même nourri le désir de la légendaire équipe argentine. Il faudra maintenant voir si les mots sont emportés par le vent ou si ‘Edi’ cherche une sortie similaire à celle prise par Dani Alves, Alexandre Pato ou Carlos Tévez, qui serait son partenaire dans le câblage du stade qu’il aimerait tant saisir.

Ceux en bleu et or ne veulent pas devenir obsédés par la figure de l’Uruguayen, donc tester des alternatives telles que Guido Carrillo ou Jonathan Calleri. Leganés et Espanyol, leurs équipes respectives, sont dans la zone de relégation en deuxième division. Donc, l’opération serait plus viable que celle internationale de l’Uruguay.

Carlos Tevez met fin à son contrat cette saison et l’équipe argentine souhaite le renouveler. En revanche, Mauro Zárate pourrait partir par une clause, bien qu’il soit lié à l’entité depuis plus d’années.