Brest 0-1 SCO Angers

Il Angers il a joué et gagné 0-1 en tant que visiteur la réunion de samedi dernier dans la Francis-Le Ble. Les deux équipes sont venues de chance différente lors de leurs précédents matchs. Il Brest affronté le jeu avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 dans le dernier duel joué contre lui OGC Nice. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, SCO Angers est venu de battre 1-0 à domicile à Montpellier HSC Lors du dernier match joué. Grâce à ce résultat, l’équipe d’Angevino est douzième, tandis que le Brest Il est quatorzième à la fin de la partie.

29/02/2020

Agir à 22h06

CET

SPORT.es

La première partie du match a commencé pour le SCO Angers, qui a inauguré le lumineux dans le but de Stéphane Bahoken, concluant la première période avec le score de 0-1.

Aucune des équipes n’a eu de chance pour le but en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé avec un résultat de 0-1.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Brest entré par le banc Alexandre Mendy, Mathias Autret et Yoann Court remplacer Paul Bastien Lasne, Cristian Battocchio et Samuel Grandsir, tandis que les changements Angers étaient Mathias Pereira Lage, Rachid Alioui et Mateo Pavlovic, qui est entré par Antonin Bobichon, Stéphane Bahoken et Sada Thioub.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs avec un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Haris Belkebla et Yoann Court, du Brest et un pour Danijel Petkovic du Angers.

Avec cette victoire, le SCO Angers monte à 36 points et se place à la douzième place du classement. De son côté, le Brest Il reste avec les 34 points avec lesquels il est arrivé à ce jour de la compétition.

Le lendemain de la compétition sera confronté à la Brest loin de chez lui contre lui Stade de Reimstandis que le SCO Angers devra faire face dans son fief avant la FC Nantes.

Fiche techniqueBrest:Danijel Petkovic, Abdoulaye Bamba, Romain Thomas, Ismael Traore, Souleyman Doumbia, Sada Thioub, Antonin Bobichon, Angelo Fulgini, Baptiste Santamaria, Pierrick Capelle et Stephane BahokenSCO Angers:Gautier Larsonneur, Gaetan Belaud, Jean-Kevin Duverne, Brendan Chardonnet, Romain Perraud, Paul Bastien Lasne, Cristian Battocchio, Haris Belkebla, Samuel Grandsir, Gaetan Charbonnier et Irvin CardonaStade:Francis-Le BleButs:Stéphane Bahoken (0-1, min. 43)