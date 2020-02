Brest 3-2 AS Saint Etienne

Il Brest a ajouté trois points à son casier après avoir gagné 3-2 contre Saint etienne ce dimanche dans le Francis-Le Ble. Il Brest est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 dans le dernier duel joué contre lui Stade Rennes. Côté visiteurs, le AS Saint Etienne perdu par un résultat de 1-0 lors du match précédent contre Montpellier HSC et accumulé trois défaites consécutives dans la compétition. Après la réunion, l’ensemble des Brest est treizième à la fin du match, tandis que le Saint etienne C’est le seizième.

16/02/2020

À 19:16

CET

SPORT.es

Le match a commencé pour le Brest, qui a ouvert la marque avec un but de Paul Bastien Lasne à la 20e minute. L’équipe à domicile a encore marqué, ce qui a augmenté les distances en établissant 2-0 grâce à Gaetan Charbonnier à la 38e minute. Il a de nouveau marqué l’équipe locale grâce à un but de Irvin Cardona juste avant le coup de sifflet final, notamment en 43, clôturant ainsi la première partie avec le résultat de 3-0.

Le second semestre a commencé favorablement pour AS Saint Etienne, qui a été approché sur le tableau de bord par un peu Denis Bouanga à la 54e minute. Après cela, il a marqué à nouveau l’équipe visiteuse, ce qui a réduit les différences en mettant le 3-2 à travers un but de Lois diony à la minute 69, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 3-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de Brest a donné accès à Yoann Court et Hugo Magnetti pour Samuel Grandsir e Irvin Cardonatandis que le Saint etienne a donné accès à Lois diony, Franck Honorat et Bilal Benkhedim pour Charles Abi, Yvann Macon et Ryad Boudebouz.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs avec un carton jaune, deux pour les locaux et trois pour les visiteurs. Dans la partie des locaux, la carte était Brendan Chardonnet et Gautier Larsonneur et par les visiteurs de Yvann Macon, Denis Bouanga et Yohan Cabaye.

Avec cette victoire, le Brest monte à 33 points et se place à la treizième place du classement. De son côté, le AS Saint Etienne Il est maintenu avec 28 points avec lesquels il a atteint ce vingt-cinquième jour de la compétition.

Le lendemain Brest sera mesuré avec le OGC Nice, tandis que l’équipe stéphanois jouera son match contre Stade de Reims.

Fiche techniqueBrest:Gautier Larsonneur, Gaetan Belaud, Jean-Kevin Duverne, Brendan Chardonnet, Romain Perraud, Cristian Battocchio, Paul Bastien Lasne, Haris Belkebla, Samuel Grandsir (Yoann Court, min.75), Gaetan Charbonnier et Irvin Cardona (Hugo Magnetti, min.84 )AS Saint Etienne:Stéphane Ruffier, Yvann Macon (Franck Honorat, min. 46), William Saliba, Wesley Fofana, Thimothee Kolodzieczak, Yohan Cabaye, Mahdi Camara, Yann M’Vila, Charles Abi (Lois Diony, min. 46), Denis Bouanga et Ryad Boudebouz (Bilal Benkhedim, min. 80)Stade:Francis-Le BleButs:Paul Bastien Lasne (1-0, min. 20), Gaetan Charbonnier (2-0, min. 38), Irvin Cardona (3-0, min. 43), Denis Bouanga (3-1, min. 54) et Lois Diony (3-2, min. 69)