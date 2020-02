Brest AS Saint Etienne

Dimanche à 17h00 se jouera le match de la vingt-cinquième journée de Ligue 1, qui mesurera Brest et à Saint etienne dans le Francis-Le Ble.

Il Brest Il affronte le vingt-cinquième jour du tournoi avec l’illusion de grimper sa position après avoir tiré le dernier match joué contre le Stade Rennes. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté sept des 24 matches disputés à ce jour, avec une séquence de 29 buts en faveur et 31 contre.

Côté visiteurs, le AS Saint Etienne il a été battu 1-0 lors du dernier match contre lequel il a joué Montpellier HSC, de sorte qu’un triomphe contre le Brest Cela vous aiderait à améliorer votre cheminement de carrière.

En tant que local, le Brest Il a un équilibre de cinq victoires, une défaite et six matchs nuls en 12 matchs joués dans son domaine, ce qui montre que des points dans son fief s’échappent, donnant aux visiteurs des opportunités d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le AS Saint Etienne Il a remporté quatre fois ses 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il doit faire un gros effort lors de sa visite au stade. Brest Si vous voulez améliorer ces chiffres.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements dans le fief du Brest et les résultats sont une victoire, une défaite et un match nul en faveur de l’équipe à domicile. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de Brest. La dernière fois qu’ils ont Brest et le Saint etienne Dans cette compétition, c’était en août 2019 et le match s’est conclu par un match nul 1-1.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de Ligue 1, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées par deux points en faveur de Brest. L’équipe de Oliver Dall’Oglio est placé à la treizième place avec 30 points dans le casier. Quant à son rival, le AS Saint Etienne, est placé en quinzième position avec 28 points.