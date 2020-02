Brest FC Girondins Bordeaux

Mercredi prochain à 19h00 aura lieu au Francis-Le Ble le duel entre lui Brest et le Bourgogne dans le match qui correspond au jour 23 de Ligue 1.

02/04/2020

Il Brest Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-troisième journée après avoir subi une défaite contre le Dijon FCO dans le match précédent pour un résultat 3-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté sept des 22 matchs disputés jusqu’à présent, avec 28 buts en faveur et 30 contre.

Côté visiteurs, le FC Girondins Bordeaux récolté un nul nul contre Olympique de Marseille, ajoutant un point lors du dernier match disputé de la compétition, pour qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer des points qui restaient sur la route. Avant ce match, le FC Girondins Bordeaux Il avait gagné dans huit des 22 matchs disputés en Ligue 1 cette saison et a réussi à marquer 30 buts et 24 contre.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Brest Il a gagné cinq fois, a été battu une fois et a fait match nul cinq fois en 11 matchs, ce qui indique qu’il devra faire un effort pendant ce match s’il ne veut pas que plus de points s’échappent à domicile. En tant que visiteur, le FC Girondins Bordeaux Il a gagné quatre fois et a perdu quatre fois lors de ses 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent. C’est donc une équipe qui obtient généralement des points à domicile, ce à quoi le Brest Si vous ne voulez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Lors de ses derniers affrontements au stade de Brest, les chiffres montrent une victoire, trois défaites et un nul pour les locaux. À son tour, l’équipe à domicile a une séquence de deux rencontres invaincues à domicile contre le Bourgogne. La dernière rencontre sur laquelle ils ont joué Brest et le Bourgogne Dans cette compétition, elle a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminée par un résultat 2-0 favorable à Brest.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de Ligue 1, on peut voir que le FC Girondins Bordeaux Il devance l’équipe à domicile avec un avantage de deux points. L’équipe de Oliver Dall’Oglio Il se classe quatorzième avec 28 points dans le casier. De son côté, le FC Girondins Bordeaux Il compte 30 points et occupe la dixième position du classement.