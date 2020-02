Brest SCO Angers

Samedi prochain à 20h00 se jouera la rencontre de la vingt-septième journée de Ligue 1, dans laquelle nous verrons face à la Brest et à Angers dans le Francis-Le Ble.

Il Brest fait face à la rencontre du vingt-septième jour avec le désir d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul contre le dernier OGC Nice. De plus, les locaux ont gagné dans huit des 26 matchs disputés jusqu’à présent, avec une série de 34 buts en faveur et 35 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, SCO Angers il a remporté la victoire contre Montpellier HSC lors de leur dernier match de la compétition (1-0), avec un objectif de Stéphane Bahoken, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le fief du Brest. À ce jour, sur les 26 matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle en a remporté neuf avec 25 buts en faveur et 33 contre.

En tant que local, le Brest Il a un bilan de six victoires, une défaite et six matchs nuls en 13 matchs joués dans son stade, ce qui indique qu’il doit s’efforcer pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points chez lui. En tant que visiteur, le SCO Angers Il a gagné deux fois, il a perdu sept fois et il a fait match nul trois fois en 12 matchs auxquels il a joué jusqu’à présent, donc en théorie, cela peut être un match favorable pour le Brest Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux avaient déjà vu leur visage auparavant dans le stade de Brest et le solde est de cinq victoires et deux nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les habitants ne tombent pas vaincus avec le Angers lors de ses sept dernières visites. La dernière confrontation entre les Brest et le Angers Dans ce tournoi, il s’est joué en octobre 2019 et s’est conclu par un score de 0-1 pour les locaux.

Aujourd’hui, le Brest Il est placé en tête du classement avec une différence d’un point par rapport à son rival. Il Brest Il arrive au match avec 34 points dans son casier et occupe la treizième place avant le match. De leur côté, les visiteurs ont 33 points et occupent la quatorzième position du tournoi.