Canal + refuse de payer 110 ＇kilos rights de droits de télévision en France

Des courbes se dessinent en Ligue 1. A la situation dramatique actuelle de crise due au coronavirus et au manque de compétitions et de revenus, en France il convient d’ajouter la nouvelle que ‘L’Equipe’ a publiée sur les droits de télévision. Canal + France refuse apparemment de payer jusqu’à 110 millions d’euros qu’il devrait payer les clubs le 5 avril, comme l’a annoncé Maxime Saada, le chef du groupe.

28/03/2020 à 17:56

CET

SPORT.es

Apparemment, même en reprenant le championnat et en jouant les jours différés de manière condensée, le chiffre convenu de 759 “ kilos ” payé entre la plateforme française et beIN (réparti sur 548 et 201) ne serait pas atteint.

“C’est une préoccupation supplémentaire pour la LFP, qui n’a pas non plus pu assurer, dans le délai initialement prévu, les premières livraisons de Mediapro pour la période 2020-2024”, précise ‘L’Equipe’. Sans doute, un drame de plus à ajouter à celui qui entraîne tous les championnats nationaux à cause de cette situation critique et totalement anormale et qu’elle aura une solution solomonique difficile et qui satisfera tous les clubs impliqués. Tenez bon car les courbes arrivent.