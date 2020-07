Carlos Vela du LAFC hors MLS est de retour

L’attaquant du LAFC Carlos Vela ne participera pas au tournoi MLS is Back, a annoncé lundi le club et le joueur.

Le MVP en titre de la MLS Vela, dont la femme est enceinte, avait longtemps été peu susceptible de participer au tournoi, comme ESPN l’a rapporté plus tôt ce mois-ci.

« Je ne voudrais rien de plus que d’être avec mes coéquipiers à Orlando. Je veux toujours donner tout ce que j’ai à mon club, à nos fans et supporters et à la ville de LA. Cependant, c’est dans le meilleur intérêt de la santé de ma famille » de rester à la maison et d’être avec ma femme pendant ce qui est une grossesse à risque « , a déclaré Vela dans un communiqué.

La configuration de la ligue sur le terrain du Walt Disney World Resort près d’Orlando interdit à la famille et aux amis de rester à l’intérieur de la bulle destinée à protéger les équipes au milieu de la pandémie de coronavirus.

« LAFC soutient et respecte pleinement la décision difficile que Carlos et sa famille ont prise de ne pas participer au tournoi MLS Is Back. Nous avons eu de nombreuses conversations avec Carlos tout au long de ce processus et nous comprenons sa situation unique et l’importance pour Carlos d’être à la maison avec sa famille. » Nous apprécions le soutien de la ligue et nous avons hâte de voir Carlos rejoindre le Club à notre retour d’Orlando et commencer à avancer avec le reste de la saison « , a déclaré le directeur général du LAFC, John Thorrington.

L’absence de l’ancien international mexicain Vela, 31 ans, est un coup dur pour LAFC. Il a marqué 57 buts en 72 matches de championnat, éliminatoires et coupes.

Cependant, le Black and Gold serait toujours parmi les favoris du tournoi. LAFC est le détenteur en titre du Supporters ‘Shield, emblématique du meilleur record de la saison régulière, et l’équipe a rendu l’essentiel de ses joueurs cette saison.

Le LAFC devrait se rendre à Orlando lundi après-midi avant son premier match le 13 juillet contre le Houston Dynamo.