Cavani atteint 200 buts avec le PSG

Il n’y a pas de meilleure façon de partir que de laisser une bonne mémoire. Edinson Cavani vit ses derniers mois à Paris, car il ne renouvellera le contrat qui vous lie au club français qu’en juin 2020. Dimanche dernier, il a marqué son but 200, un peu la marque de la maison et qui décrit parfaitement ce qu’a été ‘El Matador’ durant ces 7 saisons.

25/02/2020

À 18:39

CET

Oscar Cubero

Le PSG a perdu 0-1 contre les Girondins lorsque Ángel Di María a mis un centre mesuré au premier poteau, où l’Uruguayen est entré la tête en avant. Un tir abattu, haché, irréalisable pour le gardien de but, qui était à égalité en finale 1-4-3. Le Parc des Princes savait que cet objectif était spécial et lui a donc fait savoir. Les écrans du terrain s’en sont souvenus car il méritait l’occasion et l’attaquant l’a célébré avec rage. À la fin du match, le club lui a remis un trophée et «Edi» a posé avec des lettres qui se souvenaient de son exploit.

Le 30 juin, le contrat entre le joueur et le club sera terminé, mais l’histoire les gardera toujours ensemble. A 157 ans, il est devenu le meilleur buteur du PSGet dispose désormais de 3 mois pour laisser le chiffre le plus inaccessible possible.

Cavani n’a pas eu la tâche facile. Il a survécu à l’anarchie d’Ibra, la confrontation avec Neymar, son possible départ en janvier de cette année et, même, la préférence de Tuchel pour un nouveau venu comme Icardi. Il semble que les eaux soient revenues dans leur canal après avoir su qu’elles ne partiront pas avant que leur contrat ne le dise, donc l’entraîneur allemand lui a fait confiance à nouveau.

Les «9» buts ont été répartis comme suit: 138 en Ligue 1, 30 en Ligue des champions et 32 ​​lors des deux Coupes disputées en France. Plus de 75% ont été joués -151- et le reste arrêté -49-.