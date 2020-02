“Cavani sera important pour nous”

Edinson Cavani a une date d’expiration au PSG. L’attaquant n’a pas réussi à quitter Paris cet hiver pour Madrid et restera sous les ordres de Thomas Tuchel jusqu’au 30 juin de cette année. Ce sera gratuit, mais ils ne gaspilleront pas leur talent Tout en portant leurs couleurs.

13/02/2020

À 19:04

CET

Oscar Cubero

Votre coach est également clair. Après la victoire 1-6 du PSG contre Dijon en Coupe de France, l’Allemand a déclaré que l’Uruguayen “ce sera important” Pour l’ensemble français. De plus, il pense qu’après avoir vécu en janvier, le but contre Lyon “est bon pour lui, car cela lui donnera confiance. J’en suis sûr”. Il a évoqué le but de Cavani lors de la victoire 4-2 lors du dernier match de championnat.

Le «Matador» a participé à un feuilleton d’hiver. Le ‘Cholo’ Simeone voulait l’international uruguayen pour le début de 2020, car la mauvaise séquence de l’équipe et le manque de but de ses attaquants l’ont contraint à rechercher un changement dynamique. Cheikh Al-Khelaifi Il est déjà connu pour ne pas vendre de joueurs et avec une de ses stars ça n’allait pas être moins. Le propriétaire milliardaire Il a préféré le laisser partir au coût 0 en été que de le faire maintenant pour un montant minimum.

Par conséquent, le Parc des Princes peut licencier avec honneur son «9» à la fin de la saison. Jusque là, Icardi et Cavani partageront la position d’avant-centre. L’Italien ne traverse pas son meilleur moment, donc l’exdelantero de Naples peut récupérer son poste après l’avoir perdu par les problèmes internes survenus pendant le marché.