Comment la ligue, les joueurs font face aux problèmes de COVID-19 en Floride

Depuis son arrivée au tournoi MLS is Back à Orlando le 27 juin, 11 joueurs et employés du FC Dallas ont été testés positifs pour COVID-19. À la fin de la semaine, 14 joueurs – dont un du Columbus Crew – et deux non-joueurs s’étaient révélés positifs.

Même si de plus en plus d’équipes arrivent de jour en jour, plusieurs clubs (comme le Toronto FC et les Colorado Rapids) ont repoussé leurs dates d’arrivée, et tout cela dans un contexte de cas en plein essor dans le centre de la Floride. Selon le ministère de la Santé de la Floride, samedi, le nombre de nouveaux cas pour les résidents de la Floride dans le comté d’Orange – où se trouve le Swan and Dolphin Resort, et où la délégation MLS reste – était de 1166 et le pourcentage de tests positifs reste à deux chiffres, avec une note de samedi à 15,5%. Dans le comté voisin d’Osceola, où se trouve le complexe ESPN Wide World of Sports, le nombre de nouveaux cas était de 255, un sommet au cours des deux dernières semaines. Le taux de test positif de samedi était de 19,5%.

– Stream MLS is Back LIVE sur les réseaux ESPN, application ESPN (États-Unis uniquement)

– L’horaire de groupe fixé pour le MLS est de retour

La ligue a toujours soutenu que certains tests positifs, bien que pas du tout souhaitables, étaient attendus. Pourtant, la réalité de la situation a fait réfléchir beaucoup de gens, même si 1 191 personnes dans la délégation MLS ont été testées au cours des deux derniers jours, avec deux tests positifs.

Comme l’a dit un membre de la délégation MLS: « J’aimerais vraiment rentrer chez moi maintenant. »

Tout cela a permis de soulever et de soulever plusieurs questions. Dallas devrait-il être retiré du tournoi? Le tournoi devrait-il même aller de l’avant? Si tel est le cas, dans quelle mesure sera-t-il sûr? La MLS est convaincue qu’elle fait tout ce qu’elle peut.

2 Liés

« En consultation avec des experts en maladies infectieuses et les autorités sanitaires du gouvernement, MLS a développé des protocoles complets de santé et de sécurité qui incluent des tests avant le voyage, ainsi que l’isolement à l’arrivée jusqu’à ce que des tests de dépistage supplémentaires soient terminés », a déclaré le commissaire adjoint et président du MLS, Mark Abbott. «Ces protocoles ont conduit à l’identification et à l’isolement précoces des personnes infectées qui ont probablement contracté le virus avant de voyager. Ces personnes ont été rapidement identifiées et séparées des autres participants et membres du personnel du tournoi, afin qu’elles puissent recevoir des soins et veiller à ce que nous minimisions la risque de transmission à d’autres participants. «

À son crédit, MLS a été transparent sur ses programmes et protocoles. Le personnel MLS à l’intérieur de la bulle est testé tous les deux jours. Si un individu est positif, il est rapidement mis en isolement jusqu’à ce qu’il soit autorisé par un professionnel de la santé. Le suivi des contacts est ensuite effectué pour voir qui d’autre pourrait être à risque, avec plus de personnes mises en quarantaine.

« Tant que vous avez des systèmes en place pour tester et isoler les personnes atteintes afin que la maladie ne se propage pas, alors je pense que vous faites ce qu’il faut », a déclaré Sandro Galea, épidémiologiste et doyen à la Boston University School of Santé publique.

Il y a des trous dans la « bulle » d’Orlando, mais pas autant qu’on le pensait. Plusieurs sources connaissant la situation ont déclaré à ESPN qu’environ 90% du personnel des hôtels Swan and Dolphin (qui est géré par Marriott) sont régulièrement testés, bien que les sources n’aient pas révélé la fréquence. Il en va de même pour 100% du personnel de transport. Une source a ajouté que les 10% qui ne sont pas testés entreraient rarement, voire jamais, en contact avec un membre de la délégation MLS.

Cela diffère considérablement de ce qui était expliqué dans le manuel remis aux joueurs avant l’arrivée, dans lequel il était indiqué que les employés de l’hôtel et les acteurs de Disney n’avaient pas été testés pour COVID-19. (Note de l’éditeur: ESPN appartient à Walt Disney Co.) Ce changement a été négocié avant l’arrivée des premières équipes à Orlando. Les personnes qui ne sont pas testées seront soumises à des contrôles de température, rempliront des questionnaires et devront porter un équipement de protection individuelle (EPI).

jouer

2:35

Stefano Fusaro d’ESPN fait le point sur l’ambiance du tournoi MLS is Back après qu’un match ait dû être reporté.

Aussi prometteur que soit ce développement, il semble maintenant qu’il existe un plus grand potentiel pour les individus asymptomatiques des équipes qui arrivent de transporter le virus dans la bulle. La nature physique du football exacerbe la possibilité de propagation.

« Le football est un sport dans lequel il y a un contact étroit entre les gens, une expiration intense pendant de longues périodes et un contact physique étroit. » a déclaré Abraar Karan, médecin à la Harvard Medical School et au Brigham and Women’s Hospital, qui travaille sur la réponse COVID-19 dans le Massachusetts. « C’est une configuration pour la transmission. Donc, bien que le football présente moins de risques que le basket-ball – qui est à l’intérieur et qu’il y ait plus de contacts étroits – c’est toujours un risque élevé dans la mesure où les joueurs se rapprochent les uns des autres. »

La situation à Orlando a également mis en évidence les limites des tests, même s’il reste un pilier du plan de la ligue.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et une foule d’autres invités chaque jour alors que le football trace un chemin à travers la crise des coronavirus. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Dans les cas de Dallas et de Columbus, tous les membres du groupe itinérant ont donné un résultat négatif avant de partir pour la Floride. Le problème des faux positifs a également été soulevé ces dernières semaines, en particulier en ce qui concerne Orlando NW Pride, qui a dû se retirer du tournoi de retour de la ligue pour jouer dans l’Utah. Le Minnesota United a également eu un test faussement positif. Mais Karan dit qu’un problème plus important concerne les faux négatifs, par lesquels un individu est infecté, mais pour qui la charge virale n’est pas suffisamment importante pour enregistrer un résultat positif. Il a cité une étude récente du CDC sur un établissement correctionnel de la Louisiane dans laquelle 36% des personnes initialement testées négatives ont fini par être positives quatre jours plus tard.

« La fenêtre par laquelle les gens se transmettent à d’autres personnes, puis ces personnes commencent à ressentir des symptômes ou à développer un virus, cela peut être étalé », a déclaré Karan.

Des équipes de la MLS comme Chicago Fire se sont rendues à Orlando pour se préparer au début officiel du tournoi le 8 juillet. Au moment d’écrire ces lignes, sept équipes devaient encore arriver en Floride avant leurs matchs d’ouverture. Chicago Fire via USA TODAY NETWORK

Galea a cessé d’appeler ce que Dallas connaît une épidémie, se référant à lui plutôt comme un « groupe » de cas. Quant à savoir si Dallas devrait être retiré de la compétition ou la compétition annulée complètement, Galea a déclaré qu’il n’avait pas suffisamment d’informations pour répondre, bien qu’il ait exprimé sa confiance dans la configuration de la ligue.

« Aussi longtemps que [MLS is] en plus de cela, ils ont probablement les données dont ils ont besoin pour prendre des décisions « , a-t-il déclaré.

Karan dit qu’il est biaisé dans une certaine mesure étant donné qu’il a vu et traité des patients décédés de COVID-19. Même ceux qui se rétablissent, certains ont des effets persistants débilitants. Cela explique, en partie, pourquoi il s’est fermement opposé à l’argument selon lequel le tournoi ne devrait pas avoir lieu. Il a considéré la position de la ligue de ne pas envisager un plan B ou d’annuler le tournoi comme « imprudente » étant donné le nombre de tests positifs que Dallas a subis, même au milieu de tentatives pour rendre l’entraînement et la vie à l’intérieur de la bulle aussi sûrs que possible.

« Si vous vous dirigez vers un tournoi sachant [about Dallas], vous êtes dans le déni si vous dites que le tournoi peut être d’une manière ou d’une autre magique, « at-il dit.

« En fait, vous déplacez des gens et interagissez avec encore plus de gens. Vous dites essentiellement » nous savons que c’est dangereux. Nous savons que nos joueurs sont positifs. Nous savons que nous les mettons dans des situations à haut risque où ils sont en contact étroit les uns avec les autres. Et pourtant, nous espérons un résultat différent. Il n’y a pas de science là-bas. Il n’y a pas de logique là-bas. «

jouer

1:18

Taylor Twellman décrit les préoccupations concernant les tests COVID-19 et le MLS is Back Tournament.

Galea et Karan ont convenu que s’il était prouvé qu’il y avait un cas de propagation communautaire du virus à l’intérieur de la bulle, cela soulèverait toutes les préoccupations qu’ils ont à un niveau beaucoup plus élevé. Aucune bulle n’est imprenable, mais un tel scénario affaiblirait davantage le sentiment que la bulle est suffisamment sûre.

MLS, pour sa part, insiste sur le fait que l’annulation du tournoi n’est pas une option. De l’avis de MLS, les protocoles fonctionnent. Il n’y a pas non plus de mesure objective unique – comme un nombre prédéterminé de cas positifs – qui les obligerait à annuler le tournoi. S’il y a un cas de propagation de la communauté à l’intérieur de la bulle, la ligue consulterait ses conseillers médicaux sur les prochaines étapes.

« Ma pensée est la suivante: la santé des joueurs mérite-t-elle d’être mise en jeu alors que nous essayons toujours de comprendre tous les détails de ce virus et de contrôler la transmission? » Dit Karan. « Dans tant d’États de ce pays, leurs épidémies sont complètement incontrôlables à ce stade. Ils vont devoir prendre des mesures extrêmes pour tout contrôler. »

« J’adore le sport. Je veux [them] autant que quiconque. Mais je ne peux pas en toute bonne conscience dire que c’est sûr pour les joueurs de savoir que tant de gens sont positifs et que les sports vont être à haut risque pour la plupart. «

jouer

1:25

Tyler Miller dit que lui et ses coéquipiers sont très prudents avec la récente remontée des cas de Covid-19 à Orlando.

La MLS a fait preuve de souplesse dans le cas de Dallas, en reportant son premier match avec Vancouver qui était initialement prévu pour le 9 juillet. La ligue n’a pas précisé quel scénario les obligerait à retirer Dallas du tournoi, mais évidemment si FCD a du mal à mettre une équipe sur le terrain, la ligue devrait en tenir compte.

La MLS Players Association (MLSPA) est présente sur le terrain sous la forme du directeur exécutif Bob Foose, qui surveille la situation et a été en étroite consultation avec la ligue et les dirigeants des joueurs, mais n’a pas encore commenté publiquement les tests positifs. Cependant, les joueurs se sont prononcés, en particulier ceux jugés à risque plus élevé de contracter COVID-19. Le gardien de but de Columbus, Matt Lampson, un survivant du cancer, s’est rendu sur Twitter pour exprimer ses préoccupations.

Les prochains jours avant l’ouverture du tournoi du 8 juillet entre Orlando City SC et Inter Miami CF (Regardez LIVE sur ESPN, 20 h HE) pourrait révéler beaucoup de choses sur les niveaux de confort autour de cette compétition. Si les tests positifs diminuent, le MLS sera plus solide.

Sept équipes doivent encore arriver dans le centre de la Floride; pour l’instant, MLS est confiant que les nouvelles s’amélioreront.