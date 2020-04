Comment le football a changé au cours des 10 dernières années – Du pic de Mourinho au règne des super-clubs

Beaucoup de choses peuvent changer en une décennie. Il y a à peine 10 ans, par exemple, Lionel Messi était le joueur dominant du football européen, Pep Guardiola était un entraîneur de plus en plus influent, Cristiano Ronaldo essayait de faire la différence avec une nouvelle équipe après un transfert lucratif, et les disparités d’argent jouaient un rôle croissant dans la structure du pouvoir du sport.

Hmm.

D’accord, il semble que tout n’a pas changé depuis 2010. Mais il en reste encore beaucoup. Alors que nous attendons toujours le retour des sports après des arrêts liés au coronavirus, examinons quelques-unes des principales différences entre le football européen en 2020 – son style, ses valeurs et sa classe dirigeante – et la version d’une décennie depuis.

La romance n’était pas encore morte

Les mots “romance” ou “romantique” apparaissent 20 fois dans “Inverser la pyramide”, le tome de Jonathan Wilson sur l’évolution des tactiques de football. Elle apparaît généralement dans un contexte comme cette citation de l’ancien gardien du Dinamo Minsk Mikhail Vergeenko: “La rivalité entre Minsk et Kiev était la rivalité entre deux esprits. [Valeriy] Lobanovskyi était entraîneur en mathématiques; [Eduard] Malofeev était plus romantique. La principale chose qu’il voulait des joueurs était qu’ils s’expriment sur le terrain. Si vous donnez tout, dit-il, les fans vous adoreront. “

En Amérique, les fans de baseball et de basket-ball se sont retrouvés engagés dans une sorte de bataille “nerds contre romantiques” au 21e siècle – la manière la plus efficace et la plus efficace de pratiquer ce sport contre la plus esthétique – et les choses comme les bases volées et les cavaliers de milieu de gamme sont devenus beaucoup moins importants. Le football américain a également subi une version de ce débat, avec des statistiques avancées suggérant que “l’établissement de la course” n’est pas vraiment une chose précieuse dans la NFL comme les entraîneurs et les fans de “ténacité” l’ont longtemps adopté.

(Certes, beaucoup d’entre nous pensent que lancer le football est beaucoup plus agréable sur le plan esthétique que “trois mètres et un nuage de poussière”, et le changement nous convient très bien.)

Le football, cependant, a essentiellement vécu sa propre version de cette bataille, statistiques ou non, depuis plus d’un siècle. Jeu d’équipe mécanique contre créativité individuelle, possession de balle contre le risque vertical. Peut-être parce que les buts sont si rares et mini-miraculeux, les souvenirs préférés d’un fan sont souvent construits à partir de gestes romantiques: disons, une longue bombe d’un but ou une passe 1 sur 100 qui a trouvé sa marque. Pour certaines cultures de football, un tacle à l’ancienne qui craque les os est sa propre version de trois mètres et un nuage de poussière.

Comme pour la base volée, certains des idéaux romantiques du football étaient indépendants du courant dominant dans les années 2010.

Comparons certaines données d’Opta pour les ligues Big Five de la saison 2010-11 (la première saison pour laquelle nous avons des données des cinq) à celles produites en 2019-2020. Toutes ces statistiques sont par équipe, par 90 minutes.

Les nombres de passes et de possession sont en hausse de toutes les manières que vous pourriez probablement prévoir:

En bref, le football «Big Five» – Premier League anglaise, Division espagnole de Primera, Bundesliga allemande, Serie A italienne, Ligue 1 française – est devenu moins physique (de «façon à ce que les corps se claquent») et comporte beaucoup moins de bombes pleines d’espoir qu’auparavant. Les gestes audacieux sont sortis; froid, l’efficacité calculée est en.

Pourtant, bien que les nombres de passes et de possession soient en effet en hausse spectaculaire en moyenne, il en va de même pour les autres événements de type un contre un qui n’impliquent pas de plaqués ou de fautes.

Vous pouvez trouver beaucoup de gens de la vieille école qui se plaignent des changements de physique et, oui, de la romance. Mais si vous aimez les buts et les chances de marquer, ce changement ne vous a pas affecté négativement.

(Rappel: selon Opta, une “grande chance” est “une situation où un joueur devrait raisonnablement s’attendre à marquer”.)

Moins de mauvais coups, plus de bons coups. Cela me semble un commerce équitable. Peut-être que nous devons simplement redéfinir ce que nous considérons comme «romantique». D’ailleurs, il y a 10 ans, un manager particulièrement axé sur les résultats et peu romantique vivait son apogée …

La magie managériale de Mourinho était pleinement visible lorsque l’Inter Milan a remporté la Ligue des champions. Il a connu de brillants succès depuis, mais n’a sans doute pas atteint ce sommet en 2010.

Jose Mourinho était au sommet de ses pouvoirs

L’Inter Milan aussi. Mourinho, 47 ans, avait déjà remporté la Ligue des champions avec Porto et deux titres de Premier League avec Chelsea. Il a guidé l’Inter à travers les phases de groupes de la Ligue des champions 2009-10, puis a réalisé une série d’actes magiques dans une série sauvage de huitièmes de finale. En huitièmes de finale, ils ont battu son ancienne équipe, Chelsea, qui allait remporter la Premier League. Et après un relâchement du CSKA Moscou en quart de finale, il a envoyé un sérieux avertissement à la dynastie naissante du Barça.

L’Inter a battu les champions européens en titre, 3-1, au San Siro, puis a survécu à un voyage à Barcelone avec seulement une défaite 1-0. Cela les a envoyés en finale de la Ligue des champions, où ils ont gagné 2-0 contre le Bayern Munich – qui avait battu l’équipe la plus dominante du tournoi à ce jour, Manchester United – pour terminer un triplé italien: l’UCL, la couronne de Serie A et la Coppa Italia.

Avant le match retour des demi-finales de l’UCL, Guardiola a déclaré aux médias “même à son âge, les arguments en faveur de [Mourinho] étant le meilleur entraîneur du monde. “Une semaine après la victoire de la coupe, Mourinho est parti pour le Real Madrid, où lui et Guardiola se lanceraient dans l’une des séries de matchs et de saisons les plus acrimonieuses que la rivalité Barca-Real ait vues. À partir de 2010 -12, ce fut la plus grande rivalité managériale au monde, et cela a commencé avec Inter 3, Barca 1.

L’Inter, quant à lui, s’est estompé sous les projecteurs après le départ de Mourinho. Ils ont conservé la deuxième place de la Serie A en 2011, mais n’ont pas terminé au-delà de la quatrième ou atteint même un quart de finale de l’un des principaux tournois européens depuis. (Ils étaient troisièmes cette saison lorsque le monde a été repoussé par le coronavirus.)

91 millions d’euros de chiffre d’affaires ont été jugés bons

Selon le rapport annuel de l’UEFA sur l’évaluation des licences des clubs, les équipes de la Bundesliga ont réalisé en moyenne 91 millions d’euros de revenus par équipe en 2010. Cela se classait au deuxième rang des ligues européennes; il ne se serait toutefois classé que quatrième, en 2018, date du dernier rapport.

* Les ligues n ° 6-10: Russie, Turquie, Pays-Bas, Écosse, Portugal. Ceci était basé sur les chiffres de revenus moyens de 2010

** Les ligues n ° 11-15: Belgique, Suisse, Ukraine, Autriche, Danemark. La Belgique et la Suisse sont toutes deux entrées dans le top 10 en 2018

Nous appelons toujours les cinq meilleures ligues européennes les «Big Five», mais d’une certaine manière, il est de plus en plus difficile de le faire dans un monde où l’équipe moyenne de Premier League génère autant de revenus (272 millions d’euros) que la Liga moyenne. et les équipes de Serie A combinées.

Alors que l’Angleterre continue de croître à un rythme plus rapide que toutes les autres ligues, ces cinq premiers se sont encore clairement séparés du reste de l’Europe. Si le chiffre d’affaires a progressé de manière quasi universelle, il a progressé en moyenne de 83% pour les Big Five et de moins de 30% pour le reste de l’Europe. (Le chiffre d’affaires de la Belgique a augmenté de plus de 60% par équipe; il s’agit d’une valeur aberrante.)

Porto et Benfica étaient toujours royaux

Les ligues en dehors des Big Five ont depuis longtemps une profondeur moyenne, mais ont compensé avec de grands runs par leurs propres sangs bleus: voir Ajax et PSV Eindhoven aux Pays-Bas, Porto et Benfica au Portugal, Zenit Saint-Pétersbourg et CSKA Moscou en Russie, Anderlecht en Belgique, Shakhtar Donetsk et Dynamo Kiev en Ukraine, Olympiakos en Grèce, Celtic et Rangers en Écosse, etc. Alors que les Big Five se sont distancés, même ces grands noms ont eu du mal à suivre.

Selon le classement annuel d’EloFootball.com, les 15 meilleurs clubs européens en 2010 comprenaient trois clubs au-delà des Big Five (n ° 9 Porto, n ° 13 Benfica, n ° 15 Donetsk) et les cinq meilleurs clubs extérieurs aux Big Five un classement moyen de 16,8. En 2020, le meilleur non-Fiver était le Benfica n ° 20. Les cinq meilleurs clubs ont obtenu une moyenne de 24,4.

Il a été particulièrement difficile pour les clubs portugais d’élite de suivre le rythme. De 1960 à 2004, Benfica et Porto ont remporté quatre titres de Ligue des Champions (ou Coupe d’Europe, comme on l’appelait auparavant). Ils ont également combiné pour cinq défaites en finale de l’UCL, une paire de titres de Coupe UEFA / Europa League et une Coupe des vainqueurs de coupe. Selon votre définition, cependant, le dernier grand succès est venu en 2004 (victoire de Porto en Mourinho en Ligue des Champions), 2011 (Porto a remporté la Ligue Europa) ou 2014 (Benfica a fait la finale Europa). Les clubs ne se sont combinés que pour quatre matches de quart de finale de la Ligue des champions cette décennie et n’ont pas passé ce tour en 16 ans.

Il en va de même pour les poids lourds néerlandais. L’Ajax, quintuple champion d’Europe, a disputé au moins les demi-finales pendant trois années consécutives de 1995 à 1997, mais n’a atteint les quarts de finale qu’une seule fois depuis 2003: il a effectué une course folle vers les demi-finales en 2019, bouleversant la Juventus et le Real. Madrid en cours. Ils ont toutefois été à quelques secondes de renverser Tottenham Hotspur et ont été éliminés en huitièmes de finale de la Ligue Europa en février dernier. Le PSV Eindhoven, quant à lui, est passé de la 37e place en 2010 à la 86e place au classement EloFootball. Les champions d’Europe de 1988 n’ont même pas atteint les quarts de finale de la Ligue des champions depuis 2007.

250 millions de dollars pour vous acheter Ronaldo, Benzema, Kaká et Xabi Alonso

Maintenant, il vous achète Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo et Reinier.

Comme vous vous en doutez, la hausse des revenus a entraîné une augmentation des coûts de transfert. Selon Transfermarkt, il y a eu trois transferts de plus de 40 millions de dollars à l’été 2009. Dans le cadre d’une frénésie pure et simple, le Real Madrid a acquis Ronaldo de Manchester United pour 103,4 millions de dollars et Kaká de l’AC Milan pour 73,7 millions de dollars. Ils ont également payé 76,5 millions de dollars pour Karim Benzema de Lyon et Xabi Alonso de Liverpool. (Pour aussi bon que ses compétences de coaching se soient avérées être, le plus grand talent de Mourinho pourrait convaincre les propriétaires de dépenser des sommes incroyables.)

Ce sont quatre des cinq principaux achats de cette intersaison. (L’autre: un Barcelone flippé faisant l’acquisition de Zlatan Ibrahimovic de l’Inter pour qu’il puisse affronter Guardiola pendant une saison.) Lors de l’intersaison 2019, ces sommes d’argent se seraient classées quatrième, 12e, 32e et 36e. Le montant dépensé par Madrid pour Alonso était à peu près le même que celui dépensé par Valence pour le gardien de but de Barcelone âgé de 30 ans, Jasper Cillessen, en juin dernier.

Au total, il y a eu 27 transferts de plus de 40 millions de dollars dans les fenêtres de transfert 2019-2020. Alors que les 20 transferts les plus chers étaient en moyenne de 36,8 millions de dollars il y a 10 ans, cette moyenne était de 77,9 millions de dollars l’été dernier. Et oui, Jovic, Militao, Mendy, Rodrygo et Reinier étaient les principaux joueurs que Real a recherchés l’an dernier – ils ont coûté 3 millions de dollars de plus que le quatuor effrayant d’il y a dix ans.

Sont-ils bons? Oui, et ils iront probablement mieux. Vont-ils devenir Ronaldo, Kaká, Benzema et Alonso? Probablement pas.

Les ailiers étaient appréciés très, très différemment

En utilisant à nouveau les données Opta, il ne semble pas que l’utilisation de la formation ait changé de manière significative depuis le début de la décennie.

En 2010-2011, les équipes ont commencé les matchs dans les formations 4-2-3-1 et 4-4-2 plus que toute autre, ce qui est resté le cas en 2019-2020. Le 4-3-3 reste également assez courant. (Voici où nous reconnaissons que les formations sont extrêmement fluides et que leur notation n’est que très utile. Mais si rien d’autre, cela nous en dit un peu plus sur les positions sur le terrain.)

Cependant, il y a eu quelques changements intéressants.

Le 4-1-2-1-2, une formation étroite qui sacrifie la largeur pour s’adapter à la fois à un milieu de terrain de maintien en défense et à un milieu de jeu offensif – et facilement l’une de mes formations préférées dans la série de jeux Football Manager – – a presque disparu. C’était la troisième formation de départ la plus populaire en 2010-11, bien qu’elle n’ait été déployée que par Strasbourg et Schalke 044 cette saison. Dans une certaine mesure, il a été remplacé par le 4-3-1-2, une formation favorable à la défense qui vous permet de jouer à l’arrière avec des passes courtes mais aussi de faire pression sur les adversaires sur les ailes. Ce n’est pas extrêmement populaire, mais c’était la formation de départ la plus courante pour des équipes comme Brescia et Lecce essayant de se battre en Serie A.

Pendant ce temps, le 3-5-2, une formation favorable à la possession souvent associée à Guardiola qui ajoute des ailiers tout en continuant à aligner deux attaquants (et vous rend vulnérable aux contre-attaques), est passé de fondamentalement uniquement utilisé par l’Udinese en 2010-11 au service. comme la formation la plus populaire en dehors de ces trois premiers. Sheffield United en a fait un usage créatif – tout en continuant à bien défendre – et l’Udinese continue de porter le drapeau 3-5-2.

Ces changements suggèrent que les ailiers sont de plus en plus utiles et importants dans les ligues des Big Five, et cette impression est renforcée par des données de transfert.

J’ai tenté une expérience en utilisant des données Transfermarkt. J’ai classé les 20 transferts les plus chers de chaque saison depuis 2008-2009, accordant 20 points aux plus chers, 19 au deuxième, etc. Un total de 210 points alloués par an. J’ai ensuite additionné les totaux de points pour chaque unité sur le terrain: attaquants, ailiers, milieux de terrain et défenseurs. (Les gardiens de but n’étaient parmi les 20 premiers que quatre fois au cours de cette période de 12 ans.)

Au tournant de la décennie, il était très clair quels postes étaient considérés comme les plus précieux. De 2008 à 2011, les attaquants occupaient 93,7 points par an, soit environ 45%. C’était malgré le fait qu’il n’occupait généralement que 9% ou 18% de votre composition de 11 joueurs. Les Wingers, quant à eux, n’ont occupé que 27 points de transfert par an au cours de cette période, principalement à partir de quatre énormes acquisitions: Ronaldo au Real Madrid, Robinho à Manchester City, Angel Di Maria au Real Madrid et Ricardo Quaresma à l’Inter Milan. Si vous n’étiez pas le meilleur au monde à votre large position, vous n’attiriez pas de frais élevés.

Le Bayern a acquis l’ailier de 25 ans Arjen Robben du Real Madrid pour le même montant (27,5 millions de dollars, à égalité au 11e rang de la saison 2009-10) que Barcelone a payé au Shakhtar pour le défenseur Dmytro Chygrynskiy. Aucune offense à Chygrynskiy, mais le Bayern a tiré un meilleur parti de leur acquisition.

Au cours des années 2010, le marché a fini par mieux reconnaître la valeur d’un bon ailier.

Fenêtres de transfert 2008-11: attaquants 93,7 points par an, milieux de terrain 62,3, ailiers 27,0, défenseurs 27,0

Fenêtres de transfert 2011-16: milieux de terrain 77,2, attaquants 57,0, ailiers 48,0, défenseurs 27,8

Fenêtres de transfert 2016-20: ailiers 61,0, milieux de terrain 58,3, défenseurs 51,8, attaquants 39,0

En 2019-2020, trois joueurs désignés par Transfermarkt comme ailiers figuraient parmi les sept transferts les plus chers. En 2018-2019, ils représentaient quatre des six premiers. L’année précédente, deux des trois premiers. Il semble que les équipes se concentrent davantage sur les créateurs et les meneurs de jeu et peut-être pas tout à fait sur les hommes cibles ou les finisseurs purs, une tendance qui est évidente à la fois en dollars dépensés et en formations prédominantes utilisées à travers l’Europe.

Le PSG était un sous-performant français au hasard

Imaginons que le classement final de la Ligue 1 de la saison prochaine ressemble à ceci:

1. Lyon

2. Bordeaux

3. Marseille

4. Lille

5. Auxerre

6. Monaco

7. Paris Saint-Germain

Certes, le différentiel de buts de Lyon était deuxième en Ligue 1 au moment de l’arrêt, et leur septième place en 2019-20 était un peu trompeuse, mais ce tableau serait assez choquant, non? (Et pas seulement parce qu’Auxerre flotte actuellement sans but au milieu de la Ligue 2?)

Les classements ci-dessus sont des totaux cumulatifs de points de Ligue 1 de la décennie des années 2000. Lyon a remporté la ligue sept fois – ils ont également atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2010 – avec Marseille, Bordeaux et Nantes remportant chacun une couronne chacun.

Si vous êtes devenu un grand fan de football à un moment donné au cours des huit dernières années, comme beaucoup d’Américains, vous ne connaissez qu’une seule Ligue 1: celle qui est dominée chaque année par le PSG. (Vous connaissez peut-être aussi Lyon comme une dynastie féminine: l’Olympique Lyonnais Féminin a remporté la Ligue des champions à six reprises au cours des neuf dernières années.)

Mais il y a 10 ans, le Paris Saint-Germain était encore plus un concept qu’un concurrent. L’emplacement à lui seul offrait un potentiel au PSG, comme un Chelsea prémilliardaire ou Manchester City en Angleterre, mais les Parisiens n’avaient remporté la Ligue 1 que deux fois (1986, 1994) et n’avaient fini à deux reprises que six fois dans les années 2000. Ce n’est que lorsque Qatar Sports Investments a acheté le club en 2011 que le PSG est devenu le dirigeant de la Ligue 1. Ils sont passés du 13e au quatrième en 2011, puis au deuxième en 2012. Depuis lors: premier, premier, premier, premier, deuxième, premier et premier. Et cela n’inclut pas non plus un titre de ligue presque garanti en 2020.

Parlant de clubs avec de l’argent, Manchester City attendait également une percée il y a 10 ans. Les Sky Blues ont été achetés par Abu Dhabi United Group en 2008 et ne gagneront pas leur premier titre de Premier League avant le dernier jour de la saison 2012. Ils en ont gagné trois de plus depuis.

La Juventus, quant à elle, était toujours en train de revenir de la Serie B après la punition du scandale des matchs arrangés en 2006. Ils ont terminé septièmes de Serie A en 2010 et 2011 avant de se lancer dans une longue série de titres de champion consécutifs en 2012.

Leicester était en deuxième division anglaise, Leipzig en cinquième division allemande

Personne ne va appeler la montée du PSG une histoire de Cendrillon: Après tout, Cendrillon avait une marraine de fée, pas un bienfaiteur. Mais la décennie a encore vu un conte de chiffons à la richesse assez incroyable.

Au début des années 2010, Leicester City terminait une cinquième place émouvante lors de sa première année de retour au Championnat d’Angleterre. Ils avaient été relégués au troisième niveau du football anglais en 2008, mais ont terminé premiers de leur seule année là-bas et ont rétabli leurs bonafides de deuxième division assez rapidement. Après avoir perdu en éliminatoires de promotion en 2010 et 2013, ils ont finalement atteint la promotion en Premier League en 2014. Ils n’avaient pas été au plus haut niveau depuis une décennie et ils ont presque été renvoyés directement.

Début avril 2015, Leicester se classait dernier, n’ayant remporté que quatre de leurs 29 premiers matches. Ils étaient à sept points de la sécurité avec seulement neuf matches à jouer, mais le manager Nigel Pearson a donné à l’attaquant Jamie Vardy, à l’ailier Marc Albrighton et au défenseur Robert Huth des rôles plus importants et des formations décalées, et les Foxes ont pris feu, générant 22 points à partir de ces neuf derniers matchs et , incroyablement, terminant 14e.

L’année suivante, Leicester a remplacé Pearson par Claudio Ranieri, a ajouté N’Golo Kante et Shinji Okazaki, et avec la plupart des pouvoirs traditionnels de la Premier League en transition, ils ont poursuivi leur séquence chaude avec 38 points lors de leurs 17 premiers matchs. Après quelques instants mouvementés en janvier et février, ils ont récolté 28 points lors de leurs 12 derniers matchs pour remporter confortablement leur premier titre de Premier League.

Dans un jeu comme Football Manager, il est possible de se présenter dans un club de division inférieure, de faire de bons mouvements, de gagner et de construire une centrale électrique. (Qui parmi nous n’a pas remporté la Ligue des champions avec Crewe Alexandra?) Dans la vraie vie, cela n’a pas tendance à se produire sans le bienfaiteur susmentionné, mais Leicester a fait un travail intéressant pour rester pertinent et construire lentement son infrastructure.

Après avoir vendu la plupart de leurs stars 2015-2016 (Riyad Mahrez, Kante) et perdu du terrain dans l’ensemble – ils ont trébuché à 44 points et 12e place en 2017 avant de remonter à 47 points en 2018 et 52 en 2019 – Leicester a explosé pour 38 points en lors de leurs 16 premiers matchs en 2019-20 et ils étaient en troisième place, cinq points de plus que Chelsea, quatrième, lorsque la ligue a été suspendue en mars. Ils sont susceptibles de revenir en Ligue des champions la saison prochaine, chaque fois que la “saison prochaine” aura réellement lieu. Ils n’ont pas d’argent à Manchester et n’en auront jamais, mais ils ont établi une place en tant que poids lourd financier avec un plan solide.

Bien sûr, la plus grande augmentation de la décennie est venue avec plus d’aide.

Red Bull a acheté les droits de SSV Markranstädt, un club allemand de cinquième division à l’extérieur de Leipzig, en 2009. Avec des ressources d’entreprise et un plan solide (plus quelques manœuvres habiles autour de l’esprit de la règle de propriété allemande 50 + 1), le club – maintenant nommé Red Bull Leipzig – a gravi les échelons comme une expérience réelle de Football Manager.

– Schoenfeld: Pourquoi RB Leipzig est la Bundesliga la plus détestée

Jouant un tout autre type de Moneyball, ils ont été promus à la quatrième division en 2010, la troisième en 2013 et la deuxième en 2015. Il ne leur a fallu que deux ans pour passer en Bundesliga, où ils ont terminé deuxième de leur première saison ( 2017) et troisième en 2019. Ils envisageaient une autre place parmi les trois premiers en 2020 et avaient atteint les quarts de finale de la Ligue des champions lorsque l’action était arrêtée.

Sous la direction de Julian Nagelsmann, un entraîneur de 32 ans, les RBL jouent un football excitant et optimiste avec certains des jeunes joueurs les plus excitants d’Europe – parmi eux, les attaquants Timo Werner (24) et Yussuf Poulsen (25), les milieux de terrain Christopher Nkunku (22) et Marcel Sabitzer (26) et les défenseurs Dayot Upamecano (21) et Lukas Klostermann (23). Mais la présence de Red Bull, ainsi que celle du bienfaiteur de Hoffenheim Dietmar Hopp, a été épouvantable pour les fans allemands, qui semblent préférer la domination continue du Bayern à la montée en puissance de RBL.

Quoi qu’il en soit, Leipzig abrite désormais l’un des meilleurs clubs d’Europe. Il aurait été impossible d’imaginer cela il y a dix ans.

Le pressage était avant tout une chose allemande

C’est toujours le cas.

Comme au basket-ball, il existe de nombreuses façons de faire pression sur le football en termes de nombres, où vous initiez votre presse, etc. Il existe également de nombreuses façons de mesurer l’effet de la pression, et elles sont toutes loin d’être parfaites. Deux numéros Opta obtiennent un montant décent sur la route, cependant:

1. Possessions gagnées dans le tiers offensif: un moyen assez direct de déterminer comment les équipes défendent loin sur le terrain

2. Récupérations de balle: per Opta, “où un joueur récupère le ballon dans une situation où aucune équipe n’a la possession ou où le ballon lui a été joué directement par un adversaire”, cela indique vos niveaux d’agression globaux et, plus important encore, combien de joueurs vous avez près du ballon à un moment donné

En moyenne, plus d’équipes gardent plus de joueurs autour du ballon qu’elles ne l’étaient il y a dix ans, avec des possessions gagnées dans le tiers offensif (par équipe, par match), passant de 2,82 en 2010-11 à 4,05 en 2019-2020: 44% augmenter. Les récupérations de balles ont également augmenté de 13%, passant de 46,9 en 2010-11 à 53,1 en 2019-20.

Comme à la fois presser et jouer le ballon à l’arrière (au lieu de le saboter dans le champ) est devenu plus courant, il est devenu un peu plus difficile de se démarquer en ce qui concerne le pressage ultra-agressif. Si nous regardons uniquement les possessions gagnées dans le tiers offensif, les équipes des ligues des Big Five allaient d’un minimum de 0,9 par match (Bari) à un maximum de 8,8 (Werder Bremen) en 2010-2011. En 2019-2020, cette fourchette était plus petite: de 2,5 (Rennes) à 7,3 (Bayern). Douze équipes en moyenne au moins six de ces possessions ont gagné il y a neuf ans, et seulement deux l’ont fait la saison dernière.

Quoi qu’il en soit, les équipes de Bundesliga ont ouvert la voie dans le département d’agressivité. En 2010-2011, six clubs allemands faisaient partie du top 10 des Big Five en récupération de balles, tandis que les 18 équipes de Bundesliga se sont classées n ° 1-18 en possession de victoires dans le troisième attaquant. Certes, cela pourrait être une raison de remettre en cause les premières techniques de collecte de données. Même ainsi, il est sûr de dire que la Bundesliga était la ligue la plus prolifique à cet égard.

En 2019-2020, les cinq meilleures équipes en termes de récupération de balle et huit des 15 premiers étaient des équipes de Bundesliga. Et tandis que gagner des possessions dans le troisième attaquant est devenu plus un passe-temps d’un club riche – les cinq premiers (Bayern, Liverpool, Real Madrid, Manchester City et PSG) sont tous des maîtres de l’art – le Bayern est toujours en tête, et Francfort est la première équipe non riche sur la liste.

Les coups de pied arrêtés étaient plus faciles

Autre chose que l’on trouve plus fréquemment en Allemagne: les buts arrêtés.

En 2019-2020, quatre des six meilleures équipes des Big Five, et six des 12 équipes pour une moyenne d’au moins 0,4 de ces buts par match, étaient de la Bundesliga. En 2011-2012, c’était trois des six premiers et neuf des 22 à 0,4 ou plus. Les décors ont été un point de mire parmi les inclinés à l’analyse ces dernières années, et nous avons vu émerger ici deux petites tendances:

1. L’éventail des avantages a légèrement augmenté. En 2010-2011, la meilleure équipe de buteurs sur coups de pied arrêtés (Bayer Leverkusen) en moyenne 0,56 de ces buts par match, soit un toutes les 161 minutes. Les pires (Césène et Arles-Avignon *) en moyenne 0,13 par match chacune, soit une toutes les 692 minutes. En 2019-2020, la meilleure équipe (Köln) était en moyenne de 0,60 par match, soit une toutes les 150 minutes; le pire (Watford et Majorque) était en moyenne de 0,07 chacun, soit environ un toutes les 1290 minutes.

2. Il n’y a pas autant d’objectifs globaux dans ces situations. Les tirs provenant des coups francs directs sont en baisse de 37%, passant de 0,57 par équipe par match à 0,36. Les chances des coups de pied arrêtés (de 2,3 à 2,07) et les buts des coups de pied arrêtés (de 0,34 à 0,28) sont tous les deux légèrement en baisse, mais pas autant. Les virages courts ont également augmenté; tout cela suggère que les équipes se contentent souvent de simplement passer court et de posséder le ballon plus longtemps au lieu d’essayer de marquer. Cela semble également signifier que lorsque les équipes tentent de tirer sur coups de pied arrêtés, elles sont de qualité légèrement supérieure.

* Un dernier changement: Arles-Avignon n’est plus un club. Les Lions ont atteint la Ligue 1 en 2010-11 après quatre promotions en cinq ans; cinq ans plus tard, le club s’est dissous en raison de problèmes d’argent.