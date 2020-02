Condition de Leonardo de vendre à Mbappé

Le feuilleton estival jouera au PSG. Un tonique habituel à chaque ouverture du marché des transferts ces dernières années, le club parisien ayant de nombreux fronts ouverts.

Après le départ frustré de Neymar pour le FC Barcelone en août dernier, la directive a déjà en tête que Mbappé sera le prochain à demander de partir. Le “ 7 ” termine son contrat en 2022, donc, Cheikh Al-Khelaifi et le directeur sportif Leonardo devront évaluer la possibilité d’accéder à la vente s’ils ne veulent pas donner leur star dans un an ou voir comment elle part gratuitement en deux Real Madrid, qui est derrière l’international français depuis qu’il porte le maillot de Monaco, sera attentif aux scénarios possibles pouvant survenir.

Selon le magazine FourFourTwo, Leonardo a déjà en tête la demande qu’il fera à Florentino Pérez s’il est temps de s’asseoir pour négocier. Thibaut Courtois et l’argent seraient la formule que l’on aime le plus dans les bureaux du Parc des Princes. Après avoir dit au revoir à Keylor Navas l’été dernier – également au PSG -, au Bernabéu, ils devraient penser à un remplaçant dans le but s’ils acceptaient de négocier avec le Belge au milieu.

En plus de Mbappé, Cavani et Thiago Silva seront deux victimes sûres pour l’année prochaine. L’Uruguayen ne veut pas se renouveler et partira, peut-être en direction de Madrid -Atlético-, tandis que le Brésilien n’a reçu aucun appel du club pour étendre son engagement aux champions de France.