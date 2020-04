“Dans les moments difficiles, nous devons faire de notre mieux et contribuer

Robert Moreno, actuel entraîneur de Monaco et ancien entraîneur national, a rejoint les dons de solidarité de professionnels du monde du football, contribuant à la lutte contre la pandémie dans sa ville natale, L’Hospitalet de Llobregat.

04/05/2020

Le à 17:45

CEST

EFE

“Chaque citoyen a un rôle à jouer face à cette grave difficulté“Il a affirmé à l’EFE. Dans des moments difficiles comme celui-ci, nous devons tous donner le meilleur de nous-mêmes et contribuer le plus possible à surmonter les difficultés individuelles et collectives que cette pandémie génère dans la société”, a-t-il ajouté.

La contribution de Robert Moreno ira à l’achat de matériel et d’équipements sanitaires à l’hôpital universitaire Bellvitge et il servira à payer une partie de la transformation du hall de consultation externe en une nouvelle unité d’hospitalisation avec 53 lits pour les patients qui ont passé la phase aiguë du virus et sont sur le point d’être libérés.

Confiné dans sa maison en attendant que le football reprenne ses activités, Robert est très préoccupé par l’impact dévastateur de la pandémie sur le Baix Llobregat et sa ville natale., L’Hospitalet de Llobregat, où selon les dernières données rendues publiques par la Generalitat de Catalunya, le nombre de positifs pour le coronavirus dépasse 3 500 cas.

Robert a pris contact directement avec la directrice adjointe du centre, Encarna Grifell, pour essayer d’aider au mieux dans l’adaptation des services et la mise à disposition de nouveaux espaces pour de meilleurs soins aux patients.