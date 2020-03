Décès de l’ancien entraîneur français Michel Hidalgo

L’ancien entraîneur français d’origine espagnole Michel Hidalgo, qui a conduit l’équipe de France à son premier grand trophée international, la Coupe Euro 1984, est décédé ce jeudi à Marseille, Quatre jours après son 87e anniversaire, la fédération de football, dont il était président, a confirmé.

26/03/2020 à 16:42

Des sources de son environnement citées par les médias locaux ont indiqué que le décès n’était pas lié à l’épidémie de coronavirus Il afflige le monde en ce moment et ils ont souligné qu’il est lié à une maladie qui l’a affaibli ces dernières années.

D’abord joueur, membre du Stade de Reims dirigé par Raymond Kopa, puis entraîneur, Hidalgo, fils d’un métallurgiste espagnol exilé en France, devient l’un des visages les plus importants du football français et l’une de ses voix les plus respectées.

première finale de la coupe d’Europe

Né à Leffrinckoucke (nord), petit mais très talentueux, il a débuté au Havre avant de faire le saut au Stade de Reims, avec qui atteint la finale de la première Coupe d’Europe de l’histoire, que son équipe a perdu contre le Real Madrid d’Alfredo di Stefano malgré son but (4-3). Là, il a coïncidé avec le légendaire Kopa et aussi avec l’entraîneur Albert Batteux, qui est devenu son mentor.

L’année suivante, il signe pour Monaco, avec qui Il a levé deux autres ligues françaises et deux coupes de France.

En 1976, après un passage au banc du modeste Menton, Il a été nommé entraîneur, où s’est construit le plus grand prestige. À la tête du “ bleus ”, il a imposé une vision offensive et colorée du jeu, ce qui a conduit l’équipe en demi-finale de la Coupe du monde de 1982 en Espagne, où il est tombé lors d’une séance de tirs au but contre l’Allemagne.

Deux ans plus tard, cette fois dans son pays, il a conquis la Coupe d’Europe après avoir remporté l’Espagne en finale marquée par une énorme erreur du gardien Luis Arconada. C’était la consécration d’une génération de footballeurs dirigée par Michel Platini mais dans lesquels il y avait aussi des personnalités comme Alain Giresse, Jean Tigana, Bernard Genghini ou Luis Fernandez, entre autres.

hommage

Tous et quelques autres représentants de ce cinquième ils lui ont rendu hommage à Marseille en février dernier, sachant que son état de santé s’était détérioré.

Après avoir levé le trophée européen, Hidalgo a été engagé par Bernard Tapie pour diriger l’Olympique de Marseille, une expérience négative, car il a été condamné lors de l’enquête sur les comptes du club.

Sa trace est également restée dans le mouvement syndical des footballeurs, qu’il a dirigé entre 1964 et 1969 et duquel Il a été l’un des architectes de la création de l’union européenne FIFpro. À partir de cette plate-forme, il a promu l’élimination des contrats à vie qui jusque-là avaient été dans le football et l’introduction de contrats temporaires.

Ces dernières années, loin de la ligne de front du football, Hidalgo n’a pas cessé d’être une voix largement entendue de ce sport. En 2006, il a été chargé par la Ligue de football professionnel de préparer un rapport qui rendrait le football plus attrayant dans son pays et a proposé que deux points soient accordés à chaque équipe lors de matches qui se terminaient par un match nul avec des buts, afin de favoriser le jeu offensif.