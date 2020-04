Décès de Robert Herbin, historien de Saint Etienne

Robert Herbin, le joueur légendaire et surtout entraîneur de Saint Etienne, connu en France pour avoir mené l’équipe de cette petite ville à la finale de la Coupe d’Europe qu’ils ont perdu face au Bayern Munich en 1976, Il est décédé lundi d’un problème cardiaque à l’âge de 81 ans.

28/04/2020 à 17:51

CEST

EFE

Saint Etienne, dans un long hommage rendu sur son site Internet, a rendu hommage mardi à ce qu’il a qualifié de “l’homme d’un seul club comme joueur, mythe sacré et personnage central du football français “.

Herbin, né à Paris, entra en 1957 dans cette équipe qui venait de remporter son premier titre de champion de France et portait pour la première fois le maillot de son équipe trois ans plus tard. Il a été international à 23 reprises et a notamment participé à la Coupe du monde 1966.

Lorsqu’il a raccroché les bottes en 1972, à l’âge de 33 ans, Saint-Étienne est devenu une formation qui a remporté championnat après championnat. Il a immédiatement pris la relève du banc, devant lequel il a passé 14 saisons.

Le point culminant de sa carrière d’entraîneur est venu avec sa qualification pour la finale de la Coupe d’Europe, dans laquelle Saint Étienne a été battu à Glasgow le 12 mai 1976 contre le Bayern Munich.

Herbin a quitté ce qui avait été son club depuis le début en 1983 mais après avoir été entraîneur pendant quelques années à l’Olympique de Lyon, à Al Nasr en Arabie Saoudite et à Strasbourg, rentré au front de Saint Etienne entre 1987 et 1990.