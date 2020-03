Des coéquipiers d’Auxerre expulsés pour s’être battus

Deux joueurs d’Auxerre font face à une réunion disciplinaire avec le club français après avoir été expulsés pour s’être affrontés lors d’un match de Ligue 2.

Pierre-Yves Polomat et Michael Barreto devront expliquer pourquoi ils se sont donné des coups de poing tard dans la défaite 4-1 d’Auxerre à Quevilly Rouen vendredi.

La paire a été séparée par l’un des joueurs à domicile et un membre de la délégation d’Auxerre, qui avait couru sur le terrain lorsque l’incident s’est enflammé à neuf minutes du temps.

“Le club se sent horrifié et honteux après le comportement inadmissible de Pierre-Yves Polomat et Michael Barreto sur le terrain de Quevilly-Rouen”, indique un communiqué du club, ajoutant “la paire – qui a été expulsée par l’arbitre du match Mehdi Mokhtari – comparaîtra devant les autorités d’Auxerre cette semaine. “

[📺 VIDEO] 🇫🇷 # MultiLigue2

😡 Deux joueurs de l’AJ Auxerre en viennent aux mains et se font expulser!

➡️ Barreto et Polomat https://t.co/FKGfgINzLg

– beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 mars 2018

“Les deux joueurs se sont moqués de l’image d’une institution qui a fait de l’éducation et de ses priorités pour les académies de jeunes.”

Auxerre, champion de Ligue 1 en 1995-1996, a été fondé à l’origine comme un club de garçons, devenant l’une des meilleures équipes de France dans les années 1990 avec la réputation de produire des jeunes joueurs de haute qualité, tels que les internationaux de France Philippe Mexes, Djibril Cisse , Jean-Alain Boumsong et Olivier Kapo entre autres.

