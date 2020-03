Dijon FCO 2-1 FC Toulouse

Il Dijon a gagné 2-1 à Toulouse lors de la réunion tenue ce samedi au Gaston Gérard. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il Dijon FCO face au match avec l’intention de retracer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre Paris S. Germain par un score de 4-0. Côté visiteurs, le Toulouse FC il a été battu 0-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Stade Rennes et a connu une séquence de cinq défaites consécutives. Avec cette défaite, l’équipe de Tolosano a été placée en vingtième position après la fin du match, tandis que le Dijon FCO C’est le seizième.

03/07/2020

Agir à 22h06

CET

SPORT.es

La première équipe à marquer a été la Dijon FCO, qui a pris de l’avance grâce à l’objectif de Hamza Mendyl à 40 minutes Cependant, Toulouse FC atteint le tirage grâce à un peu de Quentin Boisgard juste avant le bip final, spécifiquement en 41, fermant ainsi la première partie avec un 1-1 à la lumière.

La deuxième moitié du match a commencé positivement pour l’équipe à domicile, qui a ouvert la marque avec un peu de Nayef Aguerd à la minute 53, mettant fin au duel avec le résultat de 2-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Romain Amalfitano, Jhonder Cádiz et Florent Balmont remplacer Stephy Mavididi, Frédéric Sammaritan et Mama Bucket, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Yaya Sanogo, Amine Adli et Aaron Leya Iseka, qui est entré par Max Gradel, Quentin Boisgard et Wesley Said.

L’arbitre a montré un carton jaune à Mama Bucket et Hamza Mendyl par l’équipe locale et Max Gradel et Thymios Koulouris par l’équipe toulousaine.

Avec 30 points, le Dijon FCO il était placé en seizième position de la table générale à la fin du duel, tandis que le groupe mené par Denis Zanko Il était à la vingtième place avec 13 points, au lieu de la relégation en deuxième division.

Le lendemain, l’équipe du Dijonais jouera à l’extérieur contre le Racing Strasbourgtandis que le Toulouse FC il cherchera le triomphe dans son fief devant le FC Metz.

Fiche techniqueDijon FCO:Runar Runarsson, Chafik, Nayef Aguerd, Bruno Ecuele, Hamza Mendyl, Mama Balde (Florent Balmont, min.86), Frederic Sammaritano (Jhonder Cádiz, min.77), Ibrahim Didier Ndong, Wesley Lautoa, Stephy Mavididi (Romain Amalfitano, min .70) et Julio TavaresFC Toulouse:Baptiste Reynet, Bafode Diakite, Agustín Rogel, Ruben Gabrielsen, Issiaga Sylla, Quentin Boisgard (Amine Adli, min.78), Kouadio Kone, Jean-Victor Makengo, Wesley Said (Aaron Leya Iseka, min.84), Thymios Koulouris et Max Gradel (Yaya Sanogo, min. 65)Stade:Gaston GérardButs:Hamza Mendyl (1-0, min. 40), Quentin Boisgard (1-1, min. 41) et Nayef Aguerd (2-1, min. 53)