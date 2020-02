Dijon FCO 3-3 FC Nantes

Il Dijon et le Nantes à égalité de trois dans le match qui a eu lieu ce samedi dans la Gaston Gérard. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il Dijon FCO face à la réunion avec l’intention de retracer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre Olympique de Nîmes par un score de 2-0. De son côté, le FC Nantes perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre Paris S. Germain et a eu une série de trois défaites consécutives. Avec ce résultat, le set du dijonais est dix-septième après la fin du match, tandis que le FC Nantes C’est le douzième.

La première partie de la confrontation a commencé face à l’équipe locale, qui a ouvert le score avec un peu de Stephy Mavididi à la 15e minute. FC Nantes égalé le match en plaçant 1-1 grâce à l’objectif de Moses Simon à la 20e minute, mais plus tard Dijon FCO il a fait progresser son équipe à travers un objectif de Julio Tavares à la 24e minute. L’équipe à l’extérieur a mis l’égalité grâce à un peu de Mickael Alphonse à la minute 34, concluant la première mi-temps par un 2-2 à la lumière.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour l’équipe du Dijonais, qui a été mise en avant par le même but Stephy Mavididi, qui a ainsi réalisé un doublé à la 90e minute. Cependant, l’équipe visiteuse a tiré grâce à un but de Andrei quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, mettant fin au match avec un résultat final de 3-3.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Dijon qui sont entrés dans le jeu étaient Runar Runarsson, Mama Bucket et Jordan Marie remplacer Alfred Gomis, Yassine Benzia et Romain Amalfitanotandis que les changements de Nantes étaient Abdoulaye Toure, Josue Homawoo et René Krhin, qui est entré pour remplacer Moses Simon, Wesley Moustache Mayeko et Ludovic Blas.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Mickael Alphonse et Wesley Lautoa par le Dijon et à Percy Prado e Imran Louza par l’équipe Nantés.

Avec cette cravate, le Dijon FCO Il était à la dix-septième place du tableau avec 25 points. De son côté, le FC Nantes avec ce point, il est resté en douzième position avec 33 points à la fin du duel.

Le lendemain Dijon FCO sera mesuré avec le FC Girondins Bordeaux, tandis que l’équipe de Nantes jouera son match contre le FC Metz.

Fiche techniqueDijon FCO:Alfred Gomis (Runar Runarsson, min. 46), Mickael Alphonse, Wesley Lautoa, Bruno Ecuele, Hamza Mendyl, Romain Amalfitano (Jordan Marie, min. 66), Ibrahim Didier Ndong, Yassine Benzia (Mama Balde, min. 66), Stephy Mavididi, Mounir Chouiar et Julio TavaresFC Nantes:Alban Lafont, Percy Prado, Molla Wague, Andrei, Wesley Mustache Mayeko (Josue Homawoo, min.46), Ludovic Blas (Rene Krhin, min.90), Mehdi Abeid, Imran Louza, Abdoul Kader Bamba, Moses Simon (Abdoulaye Touré, min.43) et Renaud EmondStade:Gaston GérardButs:Stephy Mavididi (1-0, min.15), Moses Simon (1-1, min.20), Julio Tavares (2-1, min.24), Mickael Alphonse (2-2, min.34), Stephy Mavididi (3-2, min. 90) et Andrei (3-3, min. 90)