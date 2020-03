Dijon FCO FC Toulouse

Samedi prochain à 20h00, ils s’affronteront dans la Gaston Gérard le Dijon et le Toulouse dans le match correspondant au 28e jour de Ligue 1.

03/06/2020

À 20:06

CET

SPORT.es

Il Dijon FCO arrive à la vingt-huitième journée avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre Paris S. Germain par un score de 4-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans six des 27 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 25 points pour et 36 contre.

Côté visiteurs, le Toulouse FC a été battu par 0-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Stade Rennes, il espère donc mettre fin à sa séquence et réorienter sa carrière dans le tournoi.

En tant que local, le Dijon FCO Il a réalisé un bilan de cinq victoires, deux défaites et six nuls en 13 matchs joués dans son domaine, de sorte que nous ne pouvons pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il doit se battre pour gagner. Aux sorties, le Toulouse FC Il a un bilan de 10 défaites et quatre nuls en 14 matchs joués, ce qui signifie qu’il doit faire un gros effort lors de sa visite au stade Dijon FCO Si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le Gaston GérardEn fait, les chiffres montrent trois victoires et un nul en faveur de Dijon FCO. À leur tour, les sections locales ont une séquence de trois matchs consécutifs gagnant à domicile contre le Toulouse. La dernière confrontation entre les Dijon et le Toulouse Cette compétition s’est disputée en août 2019 et s’est conclue par un résultat 1-0 en faveur de Toulouse.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de Ligue 1, nous pouvons voir qu’entre le Dijon FCO et le Toulouse FC Il y a une différence de 14 points. Il Dijon FCO Il arrive à la rencontre avec 27 points dans son casier et occupant la dix-septième place avant le match. Quant au rival, le Toulouse FC, est en vingtième position avec 13 points.