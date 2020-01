Direct live de Brest – Amiens streaming à partir de 20:00

Samedi prochain à 20h00 se jouera le match du 21ème tour de la Ligue 1, qui opposera Brest et Amiens à Francis-Le Ble.

Brest attend avec impatience la vingt-et-unième journée après avoir battu le FC Toulouse au Stade de Toulouse 2-5, avec des buts de Hiang’a Mbock, Yoann Court, Irvin Cardona et Gaetan Charbonnier. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six de leurs 20 matches de Ligue 1 à ce jour, inscrivant 26 buts pour et 26 contre.

Quant aux visiteurs, le SC Amiens s’est incliné 2-1 face au HSC Montpellier lors du match précédent. Ils chercheront donc à s’imposer face à Brest pour remettre les pendules à l’heure dans le championnat.

En tant qu’équipe locale, Brest a gagné quatre fois, a été battu une fois et a fait match nul cinq fois en dix matchs joués, ce qui signifie qu’ils ne profitent pas des matchs à domicile pour ajouter un bon nombre de points à leurs poches. En déplacement, le SC Amiens a un bilan d’une victoire, six défaites et trois nuls en dix matches joués, ce qui signifie qu’il devra travailler dur lors de sa visite à Brest s’il veut améliorer ces chiffres.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées à Francis-Le Ble, avec pour résultat trois défaites et deux nuls en faveur de Brest. Les visiteurs ont également le vent en poupe dans cette compétition, puisqu’ils ont remporté deux matchs d’affilée au Stade du Brest. La dernière fois que ces équipes ont participé à ce tournoi, c’était en novembre 2019 et le match s’est terminé par un résultat de 1-0 pour les visiteurs.

A ce jour, il existe un écart de sept points entre Brest et Amiens SC au classement. L’équipe d’Oliver Dall’Oglio est à la quatorzième place avec 25 points. Amiens SC compte 18 points et occupe la 18e place du classement.

