Direct live de Lille – PSG streaming à partir de 21:00

“Je n’ai pas parlé aux joueurs des rotations ou du match du Borussia Dortmund.” Thomas Tuchel sait qu’il y a encore des matchs importants à venir avant cette date clé. La visite à Lille, par exemple, en fait partie.

Malgré la supériorité du PSG, l’entraîneur allemand est déterminé à ne pas se relâcher, et à ce rythme, il pourra gagner la Ligue 1 avec le frein à main. Il est si confiant qu’il peut laisser Cavani et Kurwaza hors de l’équipe jusqu’à ce que les deux hommes aient réglé leur avenir au sein du club. L’Uruguayen veut partir à tout prix face à l’arrivée d’Icardi et à l’intérêt de l’Atlético.

Suivre en direct à partir de 21 heures sur Canal + : Lille-PSG

L’arrière latéral, pour sa part, pourrait aller à la Juventus. Le PSG est confronté à l’une des missions les plus difficiles du calendrier de la Ligue 1 à Lille. Il sera privé de Marquinhos, Bernat et Kehrer, qui sont tous blessés. Le départ de l’Espagnol obligera Tuchel à passer à Diallo sur la voie de gauche.

Celui qui sera là sera Neymar, qui sera à nouveau le chef de l’attaque de l’équipe parisienne avec son précieux partenaire, Mbappé. Avec Di Maria et Icardi, les “Quatre Fantastiques” menacent une équipe de Lille “dangereuse dans les transitions offensives et offensives”. “Avec un 4-4-2 très discipliné, Lille peut nous faire du mal. C’est un grand défi. J’espère que nous sommes prêts pour cette épreuve difficile”, a déclaré un Tuchel qui pourra faire appel à un onze presque de gala.

🎥 Les 15 premières minutes d'entraînement avant Lille OSC 🆚 Paris Saint-Germain https://t.co/I5AlNqIUoG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 25, 2020

Lille – PSG composition des équipes

Le programme tv de la 21e journée de Ligue 1

Vendredi 24 janvier

A 20 h 45, en direct sur Canal + Sport : A 20 h 45, en direct sur Canal + Sport : Nice 1 – 1 Rennes

Dimanche 26 janvier

A 15 heures, en direct sur beIN 1 : Lyon-Toulouse

A 17 heures, en direct sur beIN 1 : Nantes-Bordeaux

A 21 heures, en direct sur Canal + : Lille – Paris-SG.

