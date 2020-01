Direct live de Montpellier – Dijon streaming à partir de 20:00

Samedi à 20h00 se jouera le match du 21ème tour de la Ligue 1, où l’on verra Montpellier et Dijon s’imposer au Stade de La Mosson.

Le HSC de Montpellier aborde le match de la vingt et unième journée avec optimisme pour consolider sa série de victoires après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition contre le SC Amiens à l’extérieur (1-2) et contre Brest à domicile (4-0). Les hôtes ont également remporté huit de leurs 20 matches de Ligue 1 jusqu’à présent, en inscrivant 28 buts pour et 20 contre.

Du côté des visiteurs, le FCO de Dijon s’est imposé 1-0 face à l’OSC Lille lors de son dernier match de la compétition, avec un seul but de Julio Tavares, et ils espèrent répéter l’exploit, cette fois au HSC de Montpellier. Avant ce match, le FCO de Dijon avait remporté cinq des vingt matches de Ligue 1 de cette saison, en inscrivant 15 buts pour et 22 contre.

En se concentrant sur les performances de l’équipe locale, le HSC de Montpellier a obtenu un record de sept victoires, deux défaites et un nul en dix matches joués à domicile, des chiffres qui peuvent s’avérer encourageants pour le FCO de Dijon, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se déroulent au Stade de La Mosson. Sur la route, le FCO de Dijon a gagné une fois, perdu sept fois et fait deux fois match nul en dix matches jusqu’à présent. En théorie, cela pourrait donc être un bon match pour le HSC de Montpellier de marquer un résultat positif à domicile.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au Stade de La Mosson, avec cinq victoires, une défaite et quatre nuls en faveur du HSC de Montpellier. Les visiteurs, quant à eux, ont disputé trois matches d’affilée sans s’incliner face à Montpellier. La dernière rencontre entre Montpellier et Dijon dans ce tournoi a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminée par un match nul 2-2.

Aujourd’hui, le HSC de Montpellier compte neuf points d’avance sur son rival au classement. L’équipe de Michel Der Zakarian occupe la sixième place avec 30 points. Quant à leur adversaire, le FCO de Dijon, il est en seizième position avec 21 points.

