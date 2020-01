Direct live de Nantes – Bordeaux streaming à partir de 17:00

Dimanche prochain au Stade de La Beaujoire à 17h, Nantes et Bordeaux se rencontreront lors du 21ème tour de la Ligue 1.

Le FC Nantes est confiant pour la 21e journée après avoir battu l’AS Saint-Étienne 2-0 au stade Geoffroy Guichard, grâce à des buts de Mehdi Abeid et Ludovic Blas. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 10 de leurs 20 matches à ce jour, avec une série de 19 buts pour et 18 contre.

Suivre en direct à partir de 17 heures sur beIN 1 : Nantes-Bordeaux

Du côté des visiteurs, le FC Girondins Bordeaux a été battu 2-1 lors de son dernier match contre l’Olympique Lyon. Une victoire contre le FC Nantes leur permettrait donc d’améliorer leur bilan dans la compétition.

À l'occasion de la réception des Girondins de Bordeaux, dimanche 17h au stade de la Beaujoire, la direction, les joueurs, les supporters et le Club dans son ensemble rendront un hommage à la mémoire d’Emiliano Sala, tragiquement disparu il y a un an.https://t.co/YLq2UXNNOZ — FC Nantes (@FCNantes) January 19, 2020

En termes d’avantage à domicile, le FC Nantes a enregistré six victoires, trois défaites et un match nul en dix rencontres à domicile, un chiffre qui pourrait s’avérer encourageant pour le FC Girondins Bordeaux, qui a montré une certaine faiblesse dans les matches disputés au stade de La Beaujoire. Lors des sorties, le FC Girondins Bordeos a été battu à quatre reprises et a fait trois nuls en dix matches. Il devra donc se montrer sérieux dans le duel avec le FC Nantes pour l’emporter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de La Beaujoire, avec pour résultat huit défaites et sept nuls en faveur du FC Nantes. La dernière rencontre entre Nantes et Bordeaux dans cette compétition a eu lieu en novembre 2019 et s’est terminée par un résultat 2-0 en faveur de Bordeaux.

💳 Carte Cashlesshttps://t.co/YEHDfDGZlr — FC Nantes (@FCNantes) January 25, 2020

En regardant sa position dans le classement de la Ligue 1, on constate que le FC Nantes devance l’équipe visiteuse de six points. L’équipe de Christian Gourcuff est en quatrième position avec 32 points au tableau. Le FC Girondins Bordeaux, quant à lui, compte 26 points et occupe la treizième place du classement.

Nantes – Bordeaux composition des équipes

Nantes :A venir

Bordeaux : A venir

Le programme tv de la 21e journée de Ligue 1

Vendredi 24 janvier

A 20 h 45, en direct sur Canal + Sport : A 20 h 45, en direct sur Canal + Sport : Nice 1 – 1 Rennes

Dimanche 26 janvier

A 15 heures, en direct sur beIN 1 : Lyon-Toulouse

A 17 heures, en direct sur beIN 1 : Nantes-Bordeaux

A 21 heures, en direct sur Canal + : Lille – Paris-SG.