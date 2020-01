Direct live de OL – Toulouse streaming à partir de 15:00

Dimanche prochain au stade Groupama à 15h, Lyon et Toulouse se retrouveront pour la 21ème journée de la Ligue 1.

L’Olympique lyonnais cherche à poursuivre sur sa lancée de la 21e journée en battant le FC Girondins Bordeaux 2-1 au Matmut Atlantique, grâce à des buts de Moussa Dembele et Maxwel Cornet. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté huit de leurs vingt matches à ce jour, inscrivant 19 buts et en concédant 31.

Du côté des visiteurs, le FC Toulouse a été battu 5-2 lors de son dernier match contre Brest, et espère mettre fin à sa mauvaise passe et remettre sa campagne sur les rails.

Suivre en direct à partir de 15 heures sur beIN 1 : Lyon-Toulouse

En se concentrant sur les performances à domicile, l’Olympique lyonnais a remporté trois victoires, a été battu quatre fois et a fait deux nuls en neuf matches joués, ce qui semble montrer qu’il n’est pas l’une des équipes les plus difficiles à battre à domicile. Quant aux visiteurs, le FC Toulouse a perdu sept fois et fait trois fois match nul en dix matches. Ils devront donc tout donner au Stade de l’Olympique de Lyon pour obtenir plus de points à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés par le passé au Stade de l’Olympique de Lyon, et le bilan est de 16 victoires et 5 nuls en faveur de l’équipe locale. Les hôtes ont également remporté six matches à domicile contre Toulouse. La dernière rencontre entre les deux équipes dans ce tournoi a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminée par un résultat de 4-1 pour les locaux.

En termes de position dans le classement de la Ligue 1, on peut constater qu’avant le match, l’Olympique Lyon devance le FC Toulouse de 17 points. L’Olympique lyonnais entre dans le match avec 29 points dans sa boîte et se retrouve à la septième place avant le match. Quant à leur adversaire, le FC Toulouse, il est en vingtième position avec 12 points.

OL – Toulouse composition des équipes

OL :A venir

Toulouse : A venir

Le programme tv de la 21e journée de Ligue 1

Vendredi 24 janvier

A 20 h 45, en direct sur Canal + Sport : A 20 h 45, en direct sur Canal + Sport : Nice 1 – 1 Rennes

Dimanche 26 janvier

A 15 heures, en direct sur beIN 1 : Lyon-Toulouse

A 17 heures, en direct sur beIN 1 : Nantes-Bordeaux

A 21 heures, en direct sur Canal + : Lille – Paris-SG.