Direct live de OM – Angers streaming à partir de 17:30

L’Olympique de Marseille et le SCO d’Angers se retrouveront samedi 25 janvier prochain pour le match de football correspondant à la 21e journée de la Ligue 1, qui se déroulera au Stade Vélodrome à 17h30.

Le site web de La Vanguardia proposera également toutes les dernières nouvelles du match en direct, ainsi que la minute après le coup de sifflet de l’arbitre. Vous pouvez consulter ici les autres matches de la Ligue 1, le calendrier de l’Olympique de Marseille, le calendrier du SCO d’Angers et les statistiques de la Ligue 1, ainsi que le classement de la Ligue 1.

Marseille cherchera à poursuivre sur sa lancée positive des deux derniers matches, 1-0 et 3-1, le premier contre le Stade de Rennes et le second contre l’Olympique de Nîmes.

Quant aux visiteurs, le SCO Angers a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre l’OGC Nice lors de son dernier match.

En termes de performances à domicile, Marseille a remporté sept fois, a été battu une fois et a fait match nul deux fois en dix matches jusqu’à présent, de sorte que ses rivaux pourraient avoir du mal à s’imposer à domicile. Le SCO Angers a perdu cinq fois et fait deux nuls en neuf matches jusqu’à présent.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de Marseille. En fait, les chiffres indiquent deux victoires, deux défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. Les hôtes, quant à eux, n’ont pas perdu contre Angers lors de leurs trois dernières visites. Le dernier match de ce tournoi entre Marseille et Angers a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminé par un résultat 2-0 en faveur de Marseille.

Aujourd’hui, Marseille est en tête du classement avec un écart de 12 points par rapport à ses rivaux. Marseille arrive au match avec 41 points dans sa boîte et occupe la deuxième place avant le match. Les visiteurs sont en dixième position avec 29 points.

OM – Angers composition des équipes

OM :A venir

Angers : A venir

Le programme tv de la 21e journée de Ligue 1

Vendredi 24 janvier

A 20 h 45, en direct sur Canal + Sport : Nice 1 – 1 Rennes